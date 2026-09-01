Surse: Nicușor Dan amână desemnarea unui candidat pentru funcția de premier. Pe masă au rămas variantele Grindeanu și Nazare

Președintele Nicușor Dan. Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan nu se grăbește să facă o nouă desemnare pentru funcția de premier, iar la Cotroceni este analizată în continuare varianta unui prim-ministru independent politic, au declarat surse pentru Antena 3 CNN. O nouă rundă de consultări ar putea avea loc spre finalul săptămânii, iar abia după aceea ar putea veni și nominalizarea. În negocierile politice, numele care rămân în joc sunt Alexandru Nazare și Sorin Grindeanu.

Potrivit surselor Antena 3 CNN de la Cotroceni, președintele și-ar dori un premier independent, iar dacă va decide să convoace consultări, la ele vor fi chemate toate partidele. Deocamdată nu există însă nici o dată stabilită, nici o variantă definitivă. Este luat în calcul inclusiv scenariul în care Nicușor Dan face pur și simplu o desemnare, iar candidatul la funcția de premier și partidele sunt apoi lăsate să strângă în Parlament cele 233 de voturi necesare pentru învestirea Guvernului.

Două dintre numele vehiculate anterior nu mai sunt în calcul, potrivit acelorași surse: Dragoș Burnete și Eugen Tomac. În cazul lui Alexandru Nazare, lucrurile nu sunt încă tranșate.

De cealaltă parte, PSD îl are în continuare candidat pe Sorin Grindeanu și a decis luni că vrea să participe la viitoarea guvernare, chiar dacă premierul va fi un independent politic. Social-democrații au stabilit însă și că nu vor vota un guvern din care PSD nu face parte.

Grindeanu recunoaște, în același timp, că partidul său nu are singur majoritatea necesară. „Nu sunt în situaţia de a prezenta preşedintelui 233 de voturi”, a spus liderul PSD, care a precizat că, după o eventuală desemnare, va reveni candidatului la funcția de premier sarcina să-și construiască majoritatea.

AUR nu îl votează pe Siegfried Mureșan. Nu-i exclude însă pe Nazare sau Grindeanu

Ecuația se complică și mai mult din cauza pozițiilor diferite ale partidelor. Siegfried Mureșan rămâne, oficial, candidatul comun al PNL, USR și UDMR, însă șansele ca Nicușor Dan să meargă pe această variantă par să se fi redus. Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a spus chiar marți că, dacă președintele va face o altă desemnare, „ceea ce se pare că aşa va fi”, Uniunea va analiza noua situație și majoritatea care se poate forma în Parlament.

Într-o intervenție marți seara la Antena 3 CNN, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a spus că partidul nu îl va vota pe Siegfried Mureșan:

„Propunerea pe care am auzit-o și pe care o au colegii de la PNL cu domnul Mureșan este total inacceptabilă din foarte multe puncte de vedere. Dânsul cred că mai are foarte mult timp la dispoziție de acum încolo să-și lărgească vocabularul, să renunțe la anumite cuvinte, să învețe să vorbească limbajul democrației. Sub nicio formă Siegfried Mureșan”.

În schimb, atunci când discuția a ajuns la Alexandru Nazare și Sorin Grindeanu, Peiu nu a exclus din start o eventuală susținere pentru unul dintre aceste nume.

Poziția AUR poate deveni importantă tocmai pentru că nici PSD, nici PNL-USR-UDMR nu au singure cele 233 de voturi. Grindeanu a spus luni că PSD are 127 de voturi și că, dacă un viitor guvern va primi voturi și de la parlamentari AUR, PNL sau USR, le va accepta, dar a exclus o alianță de guvernare cu partidul lui George Simion.

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Și UDMR începe să lase loc pentru alte variante, chiar dacă deocamdată rămâne oficial alături de PNL și USR în susținerea lui Siegfried Mureșan.

Kelemen Hunor a spus că Uniunea nu va abandona candidatura comună înainte ca Nicușor Dan să facă o altă alegere, însă l-a criticat pe Mureșan pentru faptul că nu a reușit să construiască o majoritate în ultimele luni. „Nu am mai auzit nimic de el toată vara, iar acest lucru este inacceptabil”, a spus liderul UDMR.

Mai explicit a fost Csoma Botond. Întrebat dacă UDMR ar putea vota un guvern PSD condus de Sorin Grindeanu, acesta nu a exclus scenariul: „S-ar putea să votăm, vă spun sincer (...) Nu excludem în momentul de faţă, dar n-am luat o decizie”.

Există însă o linie roșie pe care UDMR spune că nu intenționează să o treacă: AUR să nu facă parte din viitorul guvern. Csoma Botond a explicat că Uniunea nu vrea să „ajungă în aceeaşi barcă cu AUR”, dar ar putea vota instalarea unui guvern dacă se formează o majoritate fără participarea partidului lui George Simion.

USR, în schimb, rămâne pe o poziție mult mai rigidă

Cristian Seidler a declarat marți că partidul său nu va vota un guvern în care intră PSD sau un „surogat de PSD”, indiferent dacă este vorba despre funcția de premier sau despre alte poziții în Executiv. USR continuă oficial să îl susțină pe Siegfried Mureșan alături de PNL și UDMR.

În PNL, tensiunile interne provocate de ultima tentativă de învestire nu s-au stins nici ele. Liberalii au decis marți ca parlamentarii care au votat alături de PSD pentru Guvernul Veștea, împotriva liniei partidului, să-și piardă funcțiile deținute în Camera Deputaților și Senat. În paralel, conducerea PNL a decis continuarea colaborării parlamentare cu USR și UDMR.

În acest moment, niciuna dintre variante nu are anunțată public o majoritate sigură. Nicușor Dan spusese anterior că nu vede susținere pentru un guvern format din miniștri tehnocrați și că este mai probabil un Executiv cu miniștri politici. PSD acceptă un premier independent, dar cere să intre la guvernare, USR refuză orice Executiv cu PSD, UDMR așteaptă desemnarea și nu exclude Grindeanu, iar AUR respinge varianta Siegfried Mureșan.