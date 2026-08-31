Liderii PSD discută la Sinaia strategia pentru viitorul Guvern. Cine va fi premier? Manda: "Din partea PSD, doar Grindeanu"

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Prima rezoluție care urmează să fie supusă votului social-democraților prevede acceptarea unui Guvern cu miniștri PSD, dar condus de un premier independent politic. Este varianta susținută de președintele Nicușor Dan, care ar permite formarea unui Executiv în care PSD să aibă rolul principal, fără ca funcția de prim-ministru să revină unui lider al partidului.

Cea de-a doua rezoluție vizează formarea unui Guvern exclusiv de către PSD. Potrivit surselor politice, social-democrații ar accepta ca portofoliile de Externe și Apărare să revină unor persoane din afara partidului. Acestea sunt domeniile în care Nicușor Dan și-ar dori să poată numi propriile persoane, iar PSD nu s-ar opune unei astfel de formule.

În paralel, social-democrații au negociat pe tot parcursul verii pentru a identifica suficienți senatori și deputați care să susțină prin vot învestirea viitorului Guvern.

Potrivit unor surse politice, PSD s-ar baza în prezent pe aproximativ 240 de senatori și deputați dispuși să voteze un Guvern minoritar al social-democraților. Numărul ar fi suficient pentru ca Executivul să poată obține voturile necesare în Parlament, în condițiile în care PSD nu ar avea singur o majoritate parlamentară.

Un sprijin important ar urma să vină din partea UDMR. Cele 31 de mandate ale Uniunii ar asigura din start voturi pentru învestirea unui eventual Guvern PSD. UDMR ar fi dispusă să voteze un Executiv condus de social-democrați, potrivit acelorași surse.

Strategia stabilită la Sinaia ar urma să fie pusă în practică după 1 septembrie, când începe sesiunea parlamentară de toamnă.