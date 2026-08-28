Surse: Nicușor Dan ar vrea guvern PSD cu premier independent. Cine are prima șansă și ce ministere-cheie vrea să păstreze Președintele

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Președintele României Nicușor Dan a anunțat, joi seara, la Chișinău, că pe data de 1 septembrie va convoca o nouă rundă de consultări, urmată de o desemnare de premier. Acesta a spus că nu vede „susţinere pentru un guvern cu miniştri tehnocraţi” și că este „mult mai probabil un guvern cu miniştri politici”. Potrivit unor surse oficiale, Președintele vrea să facă desemnarea premierului până la sfârșitul săptămânii viitoare, iar viitorul guvern să fie unul PSD, cu prim-ministru independent politic. Pentru învestirea guvernului ar urma să voteze și UDMR, susțin sursele citate.

„La 1 septembrie o să avem o nouă consultare şi eu cred că vom avea o nouă majoritate”, a declarat Nicușor Dan, într-o conferință de presă la Chișinău. Preşedintele a refuzat să discute public despre eventuale variante de majorităţi parlamentare însă a spus că va fi „mult mai probabil un guvern cu miniştri politici”.

„Bineînţeles că sunt multe ipoteze de lucru, că pe aceste ipoteze au fost nenumărate discuţii cu toate părţile, dar înainte să venim cu nominalizare, nu cred că e util să facem discuţia asta în spaţiul public”, a adăugat Nicuşor Dan.

Viitorul premier ar urma să nu fie de la PSD, deși partidul va forma guvernul, ci un „independent politic”. Președintele are două variante: Eugen Tomac și Alexandru Nazare. Actualul ministru al Finanțelor ar avea prima șansă, potrivit surselor citate. Acesta este agreat și de PSD și poate fi o garanție suplimentară pentru agențiile de rating că România păstrează o direcție corectă în privința finanțelor publice. Deși Nazare nu este membru PNL, are o relație bună cu partidul. Recent, Ciprian Ciucu a spus că dacă acesta vrea sprijinul PNL „are nevoie de un vot de încredere în interiorul partidului”. Nazare are și avantajul de a avea o relație bună cu UDMR.

În viitorul Executiv, Președintele vrea să păstreze influența asupra ministerelor cu care colaborează direct: Ministerul de Externe și Ministerul Apărării.

Pentru învestirea unui guvern sunt necesare 233 de voturi, iar PSD trebuie să găsească susținere în Parlament. Social democrații au doar 129 de voturi.

Potrivit surselor citate, președintele se aștepată că viitorul guvern să fie susținut în Parlament și de UDMR.

„Cel mai probabil” vor fi voturi de la parlamentari care pleacă din AUR, mai susțin sursele citate.

Președintele ar vrea că noul guvern să fie instalat deja în a doua săptămână din septembrie la Palatul Victoria, înainte de plecare la Adunarea Generală a ONU, la New York.