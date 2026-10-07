Transportatorii susțin că TollRo nu funcționează corespunzător și cer să fie scutiți de amenzi: „Există drumuri care nu apar pe hartă”

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) susține că incidentele au fost remediate și sistemul funcționează normal. Foto: Getty Images

Transportatorii susțin că sistemul TollRo nu funcționează corespunzător în acest moment și solicită ca amenzile să fie suspendate sau să existe „o procedură de reconciliere”, care să le permită să explice de ce nu au putut alimenta contul de exemplu, în loc să fie amendați direcți. Potrivit secretarul general al Uniunii Naţionale a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR), Radu Dinescu, sistemul are erori grave, între care drumuri care nu apar pe hartă și restricții de greutate introduse greșit, relatează Agerpres.

Potrivit secretarului general al UNTRR sistemul TollRo nu este funcţional în prezent.



„Toată lumea întreabă: "Merge sau nu merge sistemul?" Depinde pe cine întrebi. Dacă întrebi furnizorul de tehnologie, răspunsul este: "Merge". Dacă ne întrebaţi pe noi, vă spunem că există drumuri care nu apar pe hartă, există restricţii de greutate introduse greşit şi sunt situaţii în care nu poţi ajunge, în aplicaţie, până la autobaza unde trebuie să ajungi în realitate. Sunt foarte multe asemenea probleme”, a precizat Radu Dinescu.

În aceste condiții, transportatorii solicită suspendarea sancţiunilor până când sistemul TollRo este matur şi funcţional sau până la 1 aprilie,.

„Ne dorim ca acelaşi mediu politic care a fost atât de ferm în implementarea sistemului (TollRo - n.r.) la 1 octombrie să transmită un semn clar că îi pasă de industria transportului rutier din România. Solicităm suspendarea sancţiunilor până când sistemul este matur şi funcţional sau până la 1 aprilie. Acesta este principalul lucru pe care ni-l dorim.

Şi repet: faptul că solicităm suspendarea amenzilor nu înseamnă că solicităm să nu plătim taxa. Plătim ceea ce folosim. Dar nu vrem să fim amendaţi pentru că, de exemplu, nu am putut alimenta contul din cauza sistemului. Dacă traseul nu poate fi determinat, amenda poate ajunge la 2.000 de lei”, a explicat Dinescu.

Secretarul general al UNTRR a adăugat că transportatorii își doresc să existe și o „procedură de reconciliere”.

„Dacă poliţia identifică o problemă, ar trebui să existe o procedură similară celei prin care o persoană juridică este întrebată cine a condus un anumit autovehicul. Ar trebui să fii întrebat şi să ai posibilitatea să clarifici situaţia, nu să primeşti direct o amendă de 2.000 de lei. Odată primită amenda, ai practic două opţiuni: o plăteşti şi cazul se închide sau o conteşti şi rişti costuri mai mari. Dacă sistemul stabileşte că parcursul nu a fost achitat, sancţiunea poate ajunge la un multiplu al valorii datorate”, a afirmat Radu Dinescu.



Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) susține că incidentele au fost remediate și sistemul funcționează normal. „Incidentele tehnice ale platformei TollRo, constatate la data de 1 octombrie, au fost remediate, iar aceasta funcţionează în parametrii normali. Cu toate acestea, nu excludem apariţia unor incidente tehnice sporadice care pot afecta utilizarea platformei. Pentru a evita aplicarea amenzii, înainte de efectuarea deplasării, conducătorii auto au obligaţia să acceseze platforma TollRo, să se înroleze, să achiziţioneze rovinietă şi/sau TollRo”, a transmis CNAIR.





