România, la nivelul marilor orașe europene în tehnologiile pentru mobilitate urbană. Ce soluții smart city sunt deja folosite

La Smart Urban Mobility, vizitatorii pot descoperi soluții digitale și tehnologii care contribuie la dezvoltarea orașelor inteligente. Foto: Getty Images

La Smart Urban Mobility, în cadrul Salonului Auto București, astăzi este ziua dedicată testării aplicațiilor de mobilitate urbană. În cadrul evenimentului organizat de Antena 3 CNN, explorăm modul în care soluțiile digitale reconfigurează felul în care ne deplasăm și interacționăm cu orașele viitorului.

Cele șase zile dedicate transportului și vehiculelor de astăzi și de mâine aduc la Romexpo demonstrații și prezentări ale celor mai inovatoare aplicații și soluții de smart city implementate în România.

George Zaharia, Head of Traffic Division la Flash Lighting Services, spune că România nu este cu nimic mai prejos decât marile orașe europene în ceea ce privește tehnologiile folosite pentru mobilitatea urbană.

„Am implementat astfel de sisteme pe care generic noi le numim smart city. În general, vorbim de sisteme aplicate orașelor, sisteme electronice, sisteme digitale care se aplică în diverse orașe, de la dimensiuni mai mari sau mai mici, inclusiv municipii reședință de județ, inclusiv cu Primăria Capitalei, cu anumite sectoare avem astfel de proiecte”, a explicat George Zaharia.

Soluțiile vizează domenii precum managementul traficului, iluminatul inteligent, telegestiunea și controlul sistemelor urbane. Potrivit specialistului, România are un nivel tehnologic comparabil cu cel al marilor orașe din Europa, iar în unele situații proiectele dezvoltate aici sunt chiar mai eficiente.

„Noi, ca țară și, în general, actorii din zona asta, suntem în postura în care lucrurile pe care le facem, fie că vorbim în zona de management de trafic, fie că vorbim de zona de iluminat inteligent, telegestiune, control, nu suntem cu nimic mai prejos decât mari orașe din Europa”, a spus reprezentantul Flash Lighting Services.

România folosește tehnologii și parteneri din întreaga lume, iar colaborările internaționale arată, potrivit lui George Zaharia, că există proiecte pilot dezvoltate aici care pot avea rezultate mai bune decât în alte țări.

„Folosim parteneri tehnologici de peste tot din lume. Discuțiile și întâlnirile cu aceștia arată că nivelul tehnologic al României, încă o dată, nu este cu nimic mai prejos. Chiar, din contră, sunt proiecte pilot pe care le facem noi mult mai bine și le implementăm cu succes sau cu rezultate mult mai evidente decât se pot face, din diverse constrângeri, altundeva”, a declarat acesta.

Una dintre cele mai vizibile componente pentru cetățeni este managementul traficului. Sistemele trebuie să țină cont nu doar de șoferi, ci și de pietoni, iar trecerile de pietoni fac parte din aceeași infrastructură inteligentă.

„Încercăm să ne concentrăm pe sisteme, deși în foarte multe orașe implementăm foarte multe sisteme și este greu să alegi din multitudinea de direcții sau de elemente venite în beneficiul cetățeanului pe care să ne concentrăm. Dar este corect, sistemele de management de trafic sunt un subiect foarte vizibil pentru oameni, sunt foarte mulți șoferi, cei care nu folosesc mașina, sigur folosesc trecerile de pietoni peste străzi, peste bulevarde și atunci și componenta aceasta este parte a sistemelor de management de trafic”, a explicat George Zaharia.

Brașovul este unul dintre orașele în care astfel de soluții sunt dezvoltate prin colaborarea dintre autoritățile locale și instituțiile responsabile de siguranța rutieră.

„Dacă vorbim de Brașov, eu sunt din Brașov și e ușor să vorbesc de ce lucruri sunt implementate. Pentru început pot să vă zic că ne aflăm în situația fericită în care în Brașov există această colaborare sau abordare pozitivă atât din partea autorității publice, reprezentată de Primăria Brașov, cât și din partea Poliției Naționale, Inspectoratul Județean de Poliție este permanent activ, adică facem lucruri foarte interesante împreună”, a concluzionat George Zaharia.

La Smart Urban Mobility, vizitatorii pot descoperi pe parcursul întregii săptămâni soluții digitale și tehnologii care contribuie la dezvoltarea orașelor inteligente și la un transport mai sigur și mai eficient.