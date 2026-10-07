El este Alexandru, elevul din Constanța care a luat medalie de aur la Olimpiada Internațională de AI. Totul a început când avea 11 ani

Alexandru Thury-Burileanu, elevul din Constanţa care a devenit olimpic internațional la Inteligență Artificială. Sursa foto: Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României

România are o nouă generaţie de tineri care nu doar folosesc inteligenţa artificială, ci învaţă să o construiască şi să-i înţeleagă mecanismele. Alexandru Thury-Burileanu, elev al Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” din Constanţa, este unul dintre ei. La Olimpiada Internaţională de Inteligenţă Artificială, desfăşurată la Astana, în Kazahstan, a cucerit medalia de aur, s-a clasat pe locul 19 mondial şi a devenit cel mai bine clasat român al competiţiei, potrivit unui comunicat al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Performanţa este cu atât mai importantă cu cât olimpiada a reunit peste 400 de elevi din mai mult de 100 de ţări, iar pentru Alexandru a reprezentat prima participare la o competiţie internaţională de o asemenea amploare. România a încheiat concursul cu opt medalii - trei de aur, două de argint şi trei de bronz.

Pentru elevul din Constanţa, experienţa de la Astana a însemnat însă mai mult decât o poziţie într-un clasament. A fost confirmarea unor ani de muncă şi a unei pasiuni care a început cu mult înainte ca inteligenţa artificială să devină unul dintre cele mai discutate subiecte din lume.

„Momentul în care am urcat pe scenă să primesc medalia de aur, ca cel mai bine clasat român, a fost unul extraordinar. Să mă aflu printre cei mai buni elevi din lume este o onoare şi o emoţie greu de descris în cuvinte, şi o dovadă că munca, nopţile de pregătire şi pasiunea pe care o am de mic au contat cu adevărat”, spune Alexandru.

A început primele experimente când avea doar 11 ani

Primele experimente le-a făcut la 11 ani. Inspirat de clipuri pe care le urmărea online, încerca să creeze programe capabile să înveţe singure să joace jocuri video. Era, la vremea respectivă, mai degrabă curiozitatea unui copil fascinat de tehnologie. În clasa a XI-a, într-un moment în care inteligenţa artificială începea să avanseze într-un ritm spectaculos, Alexandru şi-a redescoperit pasiunea. Diferenţa era că acum avea şi cunoştinţele necesare pentru a transforma curiozitatea din copilărie în performanţă.

Iar rezultatele nu s-au oprit la aurul internaţional.

Palmaresul său include o medalie de bronz la secţiunea de informatică a Olimpiadei Internaţionale Zhautykov 2025, medalia de argint la Olimpiada Naţională de Inteligenţă Artificială 2026, precum şi medalii de argint şi menţiuni la Olimpiada Naţională de Informatică, în ediţiile din 2024, 2025 şi 2026.

La Olimpiada Naţională AcadNet a obţinut medalie de aur şi premiul al II-lea în 2025 şi 2026, iar anul acesta face parte din loturile restrânse de inteligenţă artificială, informatică şi AcadNet.

„Trebuie să avem grijă cum controlăm şi cum folosim Inteligența Artificială”

Deşi şi-a ales un domeniu construit în jurul inteligenţei artificiale şi este convins că această tehnologie va schimba radical viitorul, Alexandru priveşte evoluţia AI şi dintr-o perspectivă critică. Pentru el, adevărata provocare nu este doar cât de performante vor deveni sistemele, ci modul în care oamenii vor alege să le folosească.

„Trebuie să avem grijă cum o controlăm şi cum o folosim. Nu neapărat de teamă că ne va controla ea pe noi, ci pentru că, dacă ajungem să ne bazăm doar pe instrumente precum ChatGPT, riscăm să ne pierdem capacitatea de a gândi singuri. AI-ul ar trebui să ne ajute să gândim mai bine, nu să gândească în locul nostru”, spune tânărul.

Următorul obiectiv al lui Alexandru este admiterea la o universitate din străinătate: Statele Unite, Marea Britanie şi Olanda şi caută un mediu academic care să îi ofere cea mai bună pregătire posibilă în informatică şi inteligenţă artificială.

Planul său nu se termină însă odată cu plecarea din România. După facultate, Alexandru spune că şi-ar dori să revină în ţară şi să folosească aici experienţa şi cunoştinţele acumulate. Crede că România are tineri extrem de talentaţi şi un potenţial important în tehnologie, care poate fi transformat în rezultate dacă există educaţie, infrastructură şi oameni dispuşi să construiască.

„Mi-aş dori să contribui la dezvoltarea inteligenţei artificiale în ţară şi să îi ajut pe alţi tineri pasionaţi să ajungă cât mai departe, aşa cum am fost şi eu sprijinit pe acest drum.”

Pentru moment, Alexandru Thury-Burileanu se întoarce de la prima sa mare competiţie internaţională cu aur, locul 19 mondial şi o performanţă care îl aşază printre tinerii români de urmărit într-un domeniu care va influenţa decisiv următoarele decenii.