Antena 3 CNN Politică Nicușor Dan va participa la Adunarea Generală ONU de la New York. Președintele va susține un discurs în 23 septembrie

Nicușor Dan va participa la Adunarea Generală ONU de la New York. Președintele va susține un discurs în 23 septembrie

G.M.
1 minut de citit Publicat la 10:29 21 Aug 2026 Modificat la 10:39 21 Aug 2026
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Nicușor Dan
NNicușor Dan va participa la Adunarea Generală ONU de la New York. Președintele va susține un discurs în 23 septembrie. Foto: Agerpres

Preşedintele Nicuşor Dan va participa la cea de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), care va avea loc la New York, și va susține un discurs în 23 septembrie, a transmis, vineri, Administraţia Prezidenţială.

Tema centrală a sesiunii este "Restabilirea încrederii, gestionarea transformării: o Organizaţie a Naţiunilor Unite care aduce rezultate pentru toţi" ("Restoring trust, managing transformation: A United Nations that delivers for all").

Şeful statului va susţine pe 23 septembrie intervenţia naţională în plenul Adunării Generale a ONU. 

El va sublinia eforturile depuse de România pentru susţinerea procesului de reformare a organizaţiei şi contribuţia ţării noastre la asigurarea păcii, securităţii şi ordinii internaţionale bazate pe reguli şi norme, a indicat sursa citată.

La New York, Președintele va avea întâlniri bilaterale cu alţi şefi de stat sau de Guvern, inclusiv pentru susţinerea candidaturii româneşti la conducerea Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei. 

Fostul comisar european Dacian Cioloş este susţinut de România pentru funcţia de secretar general al OIF.

Dacian Cioloş, candidatul susţinut de România pentru funcţia de secretar general al OIF, a prezentat, pe 30 iunie, la Ambasada României de la Paris, manifestul "Reunim pentru a construi – Viziune pentru Francofonia în 2030", pentru o Francofonie mai modernă, mai utilă şi mai apropiată de cetăţeni.

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Etichete: ONU Nicușor Dan

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