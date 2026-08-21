Nicușor Dan va participa la Adunarea Generală ONU de la New York. Președintele va susține un discurs în 23 septembrie

1 minut de citit Publicat la 10:29 21 Aug 2026 Modificat la 10:39 21 Aug 2026

NNicușor Dan va participa la Adunarea Generală ONU de la New York. Președintele va susține un discurs în 23 septembrie. Foto: Agerpres

Preşedintele Nicuşor Dan va participa la cea de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), care va avea loc la New York, și va susține un discurs în 23 septembrie, a transmis, vineri, Administraţia Prezidenţială.



Tema centrală a sesiunii este "Restabilirea încrederii, gestionarea transformării: o Organizaţie a Naţiunilor Unite care aduce rezultate pentru toţi" ("Restoring trust, managing transformation: A United Nations that delivers for all").



Şeful statului va susţine pe 23 septembrie intervenţia naţională în plenul Adunării Generale a ONU.

El va sublinia eforturile depuse de România pentru susţinerea procesului de reformare a organizaţiei şi contribuţia ţării noastre la asigurarea păcii, securităţii şi ordinii internaţionale bazate pe reguli şi norme, a indicat sursa citată.



La New York, Președintele va avea întâlniri bilaterale cu alţi şefi de stat sau de Guvern, inclusiv pentru susţinerea candidaturii româneşti la conducerea Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei.

Fostul comisar european Dacian Cioloş este susţinut de România pentru funcţia de secretar general al OIF.

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