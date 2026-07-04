Nicuşor Dan l-a felicitat pe Dacian Cioloş pentru prezentarea viziunii sale despre "o francofonie mai eficientă"

Nicuşor Dan, preşedintele României. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele Nicuşor Dan, l-a felicitat, sâmbătă, pe Dacian Cioloş, candidatul susţinut de România pentru funcţia de secretar general al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei (OIF), pentru prezentarea viziunea sale despre o francofonie "mai eficientă, mai aproape de cetăţeni" în cadrul manifestului "Rassembler pour construire – Vision Francophonie 2030", potrivit Agerpres.

"Îl felicit pe Dacian Cioloş pentru prezentarea viziunii sale despre o francofonie mai eficientă, mai aproape de cetăţeni şi mai concentrată pe rezultate, cu Africa în centrul său şi toate regiunile pe deplin implicate. Ambiţia sa: să facă din francofonie un exemplu de multilateralism luminat şi să consolideze rolul acesteia ca spaţiu de cooperare, dialog şi oportunităţi.

Manifestul «Rassembler pour construire – Vision Francophonie 2030» a fost transmis tuturor statelor membre", a scris şeful statului pe platforma de socializare X.

Dacian Cioloş, candidatul susţinut de România pentru funcţia de secretar general al OIF, a prezentat, pe 30 iunie, la Ambasada României de la Paris, manifestul "Reunim pentru a construi – Viziune pentru Francofonia în 2030", pentru o Francofonie mai modernă, mai utilă şi mai apropiată de cetăţeni.

Fostul premier şi fostul comisar european a susţinut că franceza este "o limbă a oportunităţilor" şi a evocat şi propria experienţă, adăugând că viitorul francofoniei depinde de tineri, dacă ei vor sau nu să înveţe franceza.

"Sunt conştient că, venind din Europa de Est, unele state membre, unele venind din zona Africii, îşi pun întrebarea dacă e o alegere bună să existe un secretar general care nu provine din Africa, având în vedere că majoritatea din OIF este din această regiune", a precizat el.

Printre avantajele alegerii sale a menţionat cooperarea economică, anume conectarea acestui continent cu restul lumii.