Atacurile asupra navelor din Marea Neagră ar putea scumpi motorina în România

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O nouă analiză Frames notează faptul că atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră pot pune o presiune suplimentară pe preţul motorinei în România, prin creşterea costurilor cu asigurările, transportul şi aprovizionarea, într-o piaţă în care cotaţiile produselor petroliere sunt deja ridicate, scrie, miercuri, Agerpres.

Potrivit sursei citate, orice transport pe mare presupune o poliţă obişnuită pentru marfă, care în condiţii normale costă între 0,2% şi 0,5% din valoarea încărcăturii, precum şi un supliment pentru riscul de război, aplicat de asigurători pentru zonele de conflict.

În Marea Neagră, costurile asociate riscului de război au crescut semnificativ, susţin analiştii.

„Situaţia se agravase deja înainte de atacurile din octombrie. În septembrie, piaţa londoneză de asigurări maritime a extins zona de risc ridicat la întreaga Mare Neagră, cu excepţia apelor teritoriale ale statelor riverane. Iar pentru o singură cursă de şapte zile, primele pentru riscul de război pot adăuga sute de mii de dolari la costul unei nave. După ce dronele au lovit şi lângă o platformă românească, este greu de crezut că asigurătorii vor reduce aceste prime”, spune Adrian Negrescu, managerul Frames.

Conform analizei, pentru mărfurile care încă circulă, precum oţelul sau produsele metalurgice, primele au ajuns la 10-15 dolari pe tonă, iar asigurarea reprezintă în prezent 1-2% din valoarea mărfii, de câteva ori peste nivelul normal.

În cazul motorinei, Frames estimează că numai creşterea costurilor cu asigurarea ar putea adăuga câţiva bani la preţul unui litru.

Datele economice consultate de companie arată că o tonă de motorină costă pe piaţa internaţională peste 1.600 de dolari. Dacă asigurarea creşte de la 0,2-0,5% din valoarea mărfii la 1-2%, costul suplimentar este estimat la aproximativ 13-29 de dolari pe tonă. Cum o tonă de motorină înseamnă aproape 1.200 de litri, impactul calculat de Frames este de 5-12 bani în plus pe litru numai din asigurare şi de aproximativ 6-15 bani cu TVA.

Costurile cu asigurarea reprezintă însă doar o parte din presiunile asupra preţurilor, avertizează analiştii.

„Pare puţin, dar este doar prima verigă. La asigurare se adaugă navlurile mai mari cerute de armatorii care mai acceptă cursele, ocolurile pe rute mai lungi şi mai sigure şi întârzierile în aprovizionare. Toate împreună se adună în preţul de la pompă, într-o piaţă care era deja sub presiune”, afirmă experţii.

Riscul maritim se suprapune cu creşterea preţurilor produselor petroliere, mai arată analiza. Potrivit Frames, petrolul Brent este cu 52% mai scump decât în urmă cu un an şi a crescut cu 21% numai în ultima lună.

În cazul motorinei, cotaţiile Platts indicate în analiză depăşesc 1.600 de dolari pe tonă pentru motorina standard, aproape dublu faţă de nivelul din 2024. România este expusă acestor evoluţii în condiţiile în care producţia rafinăriilor interne nu acoperă consumul, iar o parte din necesarul de motorină este asigurată din import.

„În esenţă, preţul motorinei s-a decuplat, măcar parţial, de preţul petrolului. Barilul de ţiţei nu mai este singurul factor care contează. Contează volumele disponibile, produsele rafinate şi presiunea pe rafinare la nivel global, regional şi naţional. Când marfa e puţină, fiecare risc în plus pe drumul ei se vede imediat în preţ”, spune Adrian Negrescu.

Potrivit analizei, la începutul lunii octombrie, motorina costa aproape 11 lei pe litru în marile oraşe, în timp ce reducerea accizei, care contribuie la limitarea preţului, expiră pe 15 octombrie. Fără această măsură, litrul s-ar scumpi cu aproximativ 85 de bani, susţin analiştii Frames.

Aceştia atrag atenţia şi asupra efectelor pe care le-ar putea avea intervenţiile asupra preţurilor într-o piaţă cu o ofertă redusă.

Potrivit Frames, plafonarea preţurilor sau alte intervenţii într-o piaţă în care cantitatea de marfă disponibilă este redusă ar putea determina importatorii şi distribuitorii să reducă livrările, dacă nu îşi mai pot acoperi costurile.

Adrian Negrescu spune că autorităţile ar trebui să analizeze atât situaţia din Marea Neagră, cât şi impactul taxelor asupra preţurilor carburanţilor.



„Este esenţial ca noul guvern, indiferent cine îl va forma, Luca Niculescu sau o altă persoană desemnată de Președinte, să facă o analiză temeinică a situaţiei din Marea Neagră şi a modului în care taxele influenţează preţul carburanţilor din România. Este nevoie de o regândire a modului în care statul intervine în piaţă în aşa fel încât să tempereze valul de inflaţie care se conturează la orizont”, afirmă Negrescu.

Analiştii susţin că majorarea costurilor asociate transportului maritim se poate transmite şi către alte categorii de produse şi servicii, prin intermediul preţurilor carburanţilor.

Riscul din Marea Neagră se transformă astfel în costuri mai mari cu asigurările şi transportul, care se pot reflecta ulterior în preţurile carburanţilor, alimentelor, serviciilor şi produselor transportate rutier, concluzionează analiza Frames.

Luni, o navă care ar fi fost lovită de drone în largul Mării Negre, la aproximativ 20 de mile marine de țărm, s-a scufundat. Nava care transporta cereale din portul Isamil a fost lovită în zona platformei Pescăruș, care aparține companiei Petrom.

O zi mai târziu, marți, alte două nave comerciale au fost lovite de drone în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră. Una dintre ele s-a scufundat, iar cei 18 membri ai echipajului celeilalte au fost salvați, potrivit informațiilor furnizate de autoritățile bulgare și române.