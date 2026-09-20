Nicuşor Dan, după Summitul Iniţiativei Carpatice: „România este pregătită să ofere un mediu atractiv pentru investiţii”

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că România este pregătită să ofere un mediu atractiv pentru investiţii şi susţine construirea unei pieţe regionale comune pentru cele opt ţări situate de-a lungul Munţilor Carpaţi, după participarea la Summitul Iniţiativei pentru Integrarea Carpatică.

„Summitul Iniţiativei Carpatice la care am participat zilele trecute a avut şi o dimensiune economică importantă pentru cele opt ţări care sunt situate de-a lungul Munţilor Carpaţi: Austria, Cehia, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Ungaria şi Ucraina.

Am pus accent pe oportunitatea construirii unei pieţe regionale comune, bazată pe încredere reciprocă şi conectivitate. România este pregătită să ofere un mediu atractiv pentru investiţii, beneficiind de poziţia strategică a Portului Constanţa, infrastructura rutieră în plină dezvoltare, dar şi un potenţial uriaş în domenii de vârf precum industria de apărare, tehnologia şi energia nucleară", a scris preşedintele pe Facebook.

Potrivit unui mesaj video publicat de şeful statului, acesta le-a transmis participanţilor la summit că România este deschisă investiţiilor şi a subliniat necesitatea conectării ţărilor din regiune prin infrastructură rutieră şi reţele energetice.

„Şi din partea României vă spun direct că suntem pe deplin deschişi investiţiilor dumneavoastră în România. (...) În calitate de autorităţi publice trebuie să facem două lucruri. În primul rând, să ne conectăm ţările prin drumuri şi prin reţele energetice. Şi în al doilea rând, să creştem nivelul de încredere. Cred că întâlnirea politică pe care am avut-o în această dimineaţă este un semn că avem încredere unii în ceilalţi", a afirmat şeful statului.

Nicuşor Dan a menţionat că, înainte de participarea la forumul economic, s-a oprit la Polianîţia, unde a discutat cu românii din Transcarpatia despre nevoile comunităţii şi păstrarea identităţii naţionale.

„Anterior participării la forumul economic, m-am oprit la Polianîţia, unde am discutat cu românii din Transcarpatia despre nevoile reale de la faţa locului şi despre păstrarea identităţii naţionale. I-am asigurat că protejarea drepturilor lor este o prioritate absolută a statului român.

Continuăm să construim parteneriate economice solide în regiune, fără a uita de datoria morală faţă de românii din afara graniţelor", se arată în postarea de pe Facebook.