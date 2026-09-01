UDMR ar vota un Guvern condus de Sorin Grindeanu, dar nu vrea ”să ajungă în barcă cu AUR”. ”N-am luat o decizie”

Csoma Botond, deputat UDMR, în timpul unei declaraţii de presă, la Palatul Parlamentului. Sursa foto: Agerpres

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a declarat că formațiunea ia în calcul să nu intre la guvernare dacă Nicușor Dan desemnează un alt premier în loc de Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR și UDMR pentru această funcție. Acesta a adăugat că „poate” președintele înclină spre varianta unui premier apolitic, dar nu crede că un prim-ministru independent ar avea autoritate. Liderul deputaților UDMR nu a exclus ca formațiunea să voteze un guvern cu Sorin Grindeanu premier. Csoma Botond a mai spus că linia roșie a UDMR a rămas neschimbată: formațiunea nu va susține un guvern din care face parte AUR, relatează Agerpres.

Grupurile parlamentare ale UDMR, reunite marţi în şedinţă, nu au ajuns la o concluzie în privinţa susţinerii unui viitor Guvern, pentru că nu există o desemnare din partea preşedintelui, a declarat liderul deputaţilor Uniunii, Csoma Botond.



„Am discutat situaţia politică actuală. Nu am luat nicio decizie, pentru că nu avem o desemnare de la Cotroceni. Şi în acest sens nu vă pot spune niciun element nou. Noi am avut şi avem şi acum un candidat comun la funcţia de prim-ministru, în persoana domnului Siegfried Mureşan. Avem această candidatură în continuare împreună cu PNL şi USR. Şi trebuie să vedem, domnul preşedinte Nicuşor pe cine va desemna.

Dacă va face o altă desemnare şi nu îl desemnează pe domnul Mureşan, ceea ce se pare că aşa va fi, atunci, sigur, va fi o situaţie nouă la care trebuie să ne raportăm şi noi. Şi, în funcţie de persoana prim-ministrului desemnat şi în funcţie de majoritatea care s-ar putea contura în Parlamentul României pentru sprijinirea noului Guvern, vom lua o decizie în cunoştinţă de cauză”, a precizat purtătorul de cuvânt al UDMR, la finalul discuţiilor.

Csoma Botond a declarat că „dat fiind faptul că avem tensiuni pe scena politică”, președintele Nicușor Dan „se gândeşte tot mai intens la varianta unui premier apolitic, independent”.



„Nu ştiu un asemenea premier ce autoritate ar avea într-o situaţie complicată, într-un guvern de coaliţie, un guvern minoritar, nu ştiu. Eu acum vorbesc numai în nume personal, eu aş opta totuşi pentru un premier politic în atare situaţie complicată”, a adăugat el.

Linia roșie a UDMR

Csoma Botond a reafirmat că UDMR nu doreşte să „ajungă în aceeaşi barcă cu AUR”.



„E o problemă esenţială pentru noi că nu dorim să ajungem în aceeaşi barcă cu AUR. Şi acest element a fost o problemă şi atunci când a fost nominalizarea Veştea pentru funcţia de premier. Sigur, trebuie să facem o analiză, şi vom face o analizare aritmetică foarte punctuală - vom vedea după desemnare - şi să vedem cine ar fi disponibil să voteze acest Guvern”, a declarat el.



Csoma Botond a adăugat că, în opinia sa, UDMR ar putea decide să nu participe la guvernare dacă Siegfried Mureşan nu va fi desemnat premier. Totuşi, UDMR ar putea vota un Guvern fără AUR.



„Nu am luat o decizie nici în acest sens, dar ceea ce vă pot spune, şi acum vorbesc în nume personal, nu cred că UDMR va participa la o guvernare dacă domnul Siegfried nu va fi desemnat. Sigur, trebuie să luăm o decizie. Dar eu nu cred că vom face acest lucru, dacă domnul Siegfried nu va fi desemnat şi opţiunea domnului Nicuşor Dan va fi o altă persoană. (...) De patru luni nu avem un Guvern funcţional în România, cu puteri depline. Nu cred că putem să ducem această situaţie până la nesfârşit”, a spus liderul deputaților UDMR.

Deputatul UDMR nu a exclus nici varianta anticipatelor.

„Nu ne este frică de alegerile anticipate, dar, reiterez, nu cred că ar schimba în mod substanţial situaţia politică, pentru că ar persista această fărâmiţare în rândul partidelor centriste, tot la o coaliţie ar trebui să... AUR ar deveni mai puternic, dar în zona partidelor centriste tot ar exista această fărâmiţare. Dacă se conturează o majoritate, nu trebuie să ajungem în aceeaşi barcă cu AUR. Da, am putea da un vot favorabil instalării Guvernului”, a spus deputatul UDMR.



Întrebat dacă UDMR ar putea vota un guvern monocolor PSD, el a răspuns: „S-ar putea să votăm, vă spun sincer, e aceeaşi chestie - să vedem ce majoritate se conturează pentru Sorin Grindeanu. Nu excludem în momentul de faţă, dar n-am luat o decizie”.

Luni, PSD a avut un Consiliu Politic Național la Sinaia, în care a votat să își asume guvernarea și să accepte chiar și un premier independent politic. Social-democrații nu vor vota niciun guvern din care nu vor face parte.

Kelemen Hunor a anunțat în ce condiții ar susțin un alt premier

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus că „până când președintele Nicușor Dan nu se va decide asupra noului candidat la funcția de prim-ministru, partidul nu va părăsi barca comună în care se află cu PNL și USR alături de Siegfried Mureșan”.

„Poziția UDMR rămâne că așteptăm ca președintele să numească un nou candidat la funcția de prim-ministru. PNL, USR și UDMR au un candidat, Siegfried Mureșan. PSD are și el un candidat la funcția de prim-ministru în persoana lui Sorin Grindeanu. Atâta timp cât președintele nu îl numește, nu putem negocia cu PSD și nu vom adopta o poziție diferită: în iunie am convenit cu PNL și USR asupra nominalizării lui Mureșan și vom ține de asta. Restul sunt ficțiuni, un basm”, a spus Kelemen Hunor.

Totuși, Kelemen Hunor l-a criticat pe Siegfried Mureșan că a dispărut după ce a fost propus pentru funcția de premier de PNL, USR și UDMR.

„Nu am mai auzit nimic de el toată vara, iar acest lucru este inacceptabil. În parlament, PNL, USR și UDMR au mai multe mandate decât PSD singur. În același timp, suntem departe de 233 (n.r. - voturi), la fel cum PSD este departe de asta. Candidatul nostru la prim-ministru nu a încercat să mențină sau să crească acest avantaj în vară”, a spus el.

Liderul UDMR a reiterat nevoia României de un guvern cu puteri depline, învestit cât mai curând.