Nicușor Dan anunță prioritatea sa în viitorul guvern: „Oricare va fi el, sper să găsim poziția potrivită pentru Ministerul de Externe”

Președintele României, Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni. Foto: presidency.ro

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat marți că își dorește ca „în relația cu viitorul guvern” să se găsească o „poziție potrivită” pentru Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Șeful statului a spus că, la nivelul MAE, nu s-au putut adopta decizii, inclusiv „rotația” ambasadorilor, din cauza crizei politice „care ne-a depășit previziunile”.

„Sper ca în relația cu viitorul guvern, oricare va fi el, să reușim să găsim poziția potrivită pentru Ministerul de Externe”, a spus Nicușor Dan, într-o declarație făcută la Palatul Cotroceni, cu prilejul primirii șefilor de misiuni diplomatice, a șefilor oficiilor consulare și a directorilor Institutelor culturale românești.

Nicușor Dan și-a exprimat speranța că „pe partea administrativă” se vor înregistra progrese la nivelul MAE, în acest an.

„Există, știm toți, chestiuni logistice importante, amânate pe partea de finanțare, pe partea de sedii administrative ale României, în afară. Politica externă este - inclusiv din perspectivă economică - o zonă asupra căreia trebuie să ne concentrăm. Sper că pe partea administrativă vom avea niște progrese în cursul anului care urmează”, a adăugat Nicușor Dan, în discursul rostit la Cotroceni cu ocazia Reuniunii Anuale a Diplomației Române.

Recent, președintele Nicușor Dan a spus că nu vede „susţinere pentru un guvern cu miniştri tehnocraţi” și că este „mult mai probabil un guvern cu miniştri politici”.

Potrivit unor surse oficiale, președintele Dan vrea să facă desemnarea premierului până la sfârșitul săptămânii viitoare, iar viitorul guvern să fie unul PSD, cu prim-ministru independent politic. Pentru învestirea guvernului ar urma să voteze și UDMR, susțin sursele citate.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că la începutul lunii septembrie va organiza o nouă rundă de consultări cu partidele pentru desemnarea premierului.

„Cred că conștientizăm cu toții că ar fi fost bine ca varianta Tomac să treacă acum trei sau patru luni, când a fost, să nu facem toată această echilibristică cu Parlamentul, cu sesiuni extraordinare”, a declarat Nicușor Dan.

Viitorul premier ar urma să nu fie de la PSD, deși partidul va forma guvernul, ci un „independent politic”. Președintele are două variante: Eugen Tomac și Alexandru Nazare. Actualul ministru al Finanțelor ar avea prima șansă, potrivit surselor citate. Acesta este agreat și de PSD și poate fi o garanție suplimentară pentru agențiile de rating că România păstrează o direcție corectă în privința finanțelor publice.

De asemenea, în viitorul Executiv, președintele Nicușor Dan vrea să păstreze influența asupra ministerelor cu care colaborează direct: Ministerul de Externe și Ministerul Apărării.