USR nu va vota un guvern din care face parte PSD sau „surogat de PSD”. Seidler: „Răspunsul nu poate fi decât o soluţie politică”

Cristian Seidler a adăugat că USR, PNL şi UDMR susţin în continuare nominalizarea liberalului Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier. Foto: Agerpres

USR nu va vota un guvern din care face parte PSD sau „surogat” de PSD pentru orice funcţie - de premier, de ministru, de secretar de stat, de prefect, a declarat marţi purtătorul de cuvânt al partidului, Cristian Seidler, potrivit Agerpres.



„Fiind o criză politică, noi am spus de la bun început că răspunsul nu poate fi decât o soluţie politică. Tot aşa, noi am spus de la bun început că nu vom vota un guvern din care face parte PSD sau surogat de PSD pentru orice funcţie - de premier, de ministru, de secretar de stat, de prefect, de ce o fi. Poziţia noastră rămâne aceeaşi, neschimbată, consecventă, dinainte chiar de votarea moţiunii de cenzură am spus aceste lucruri”, a precizat Seidler, la Palatul Parlamentului.



Cristian Seidler a adăugat că USR, PNL şi UDMR susţin în continuare nominalizarea liberalului Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat că „până când președintele Nicușor Dan nu se va decide asupra noului candidat la funcția de prim-ministru, partidul nu va părăsi barca comună în care se află cu PNL și USR alături de Siegfried Mureșan”. Totuși, formațiunea nu exclude susținerea unui guvern condus de Sorin Grindeanu.

În ceea ce privește PSD, luni, social-democrații au avut un Consiliu Politic Național la Sinaia, în care au votat să își asume guvernarea și să accepte chiar și un premier independent politic. PSD a atras atenția că nu va vota niciun guvern din care nu vor face parte.

Nicușor Dan ar intenționa să desemneze un nou premier la începutul acestei luni, după ce anterioarele două propuneri nu au strâns voturile necesare pentru învestitură.

Recent, președintele Nicușor Dan a spus că nu vede „susţinere pentru un guvern cu miniştri tehnocraţi” și că este „mult mai probabil un guvern cu miniştri politici”. Potrivit surselor Antena 3 CNN, viitorul guvern ar urma să fie unul PSD, cu prim-ministru independent politic.