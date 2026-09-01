Parlamentarii PNL care au votat pentru Guvernul Veștea, alături de PSD, își pierd funcțiile de la Senat și Camera Deputaților

Guvernul Veștea a picat la vot. Au fost doar 189 de voturi „pentru”. Foto: Antena 3 CNN

Parlamentarii PNL care au votat alături de PSD pentru Guvernul Veștea își vor pierde funcțiile din Camera Deputaților și Senat, au decis, marți, grupurile parlamentare ale PNL, în ședințe separate, potrivit Agerpres.

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, a declarat că deputatul Lucian Bode va fi înlocuit din funcția de președinte al Comisiei de transporturi cu Dragoș Ciubotaru, iar senatoarea Nicoleta Pauliuc va fi înlocuită de la conducerea Comisiei pentru apărare cu Silviu Coșa.

La cele două ședințe a participat și președintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan.

„Aproape în unanimitate s-a luat decizia ca toți membrii PNL care au votat alături de PSD și de Guvernul Veștea să-și piardă susținerea și pozițiile și funcțiile pe care le aveau în cadrul Camerei Deputaților. S-a luat această decizie în unanimitate, iar cei care au votat alături de PSD își vor pierde funcțiile din cadrul Camerei Deputaților”, a anunțat secretarul general al PNL, deputatul Robert Sighiartău, la o conferință de presă.

O tabără anti-Ilie Bolojan a votat pentru învestirea Guvernului Veștea la data de 23 iunie 2026, care însă a picat la vot. De atunci, președintele Nicușor Dan nu a făcut o nouă nominalizare pentru funcția de prim-ministru.

Liberalul a anunțat că o altă decizie luată a fost de colaborare a liberalilor în plan parlamentar cu USR și UDMR.

„Noi am avut o colaborare foarte bună cu USR, după cum vedeți și în guvernare. S-au făcut câteva reforme relevante pentru România și ne dorim ca această colaborare să funcționeze și în perioada următoare, în această sesiune, extrem de importantă și la Camera Deputaților, și în Senat”, a precizat Sighiartău.

Relația PNL cu USR este tensionată după ce liberalii au votat pentru Legea ANI. Imediat după votul de săptămâna trecută, purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, i-a acuzat pe liberali că au „închis ochii” la „suprapedeapsa politică” din acest proiect, iar decizia corectă ar fi fost respingerea legii. La rândul său, liderul senatorilor USR a declarat că după acest vot relația partidului cu PNL va fi evaluată.