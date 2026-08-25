USR a depus o nouă lege a integrității în Parlament „fără amendamentul anti-Fritz” și face apel la partide să o voteze

USR l-a reconfirmat pe Dominic Fritz la conducerea partidului, după decizia CCR. Foto: Agerpres

USR a depus din nou, în Parlament, un alt proiect de lege privind integritatea, fără „amendamentul anti-Fritz”, a anunțat liderul senatorilor partidului, Sorin Şipoş. Acesta susține că USR încearcă să se asigure că România nu va pierde cei 770 de milioane de euro din PNRR și face apel la partide să voteze legea „într-o formă curată”, relatează Agerpres.

„Uniunea Salvaţi România îşi doreşte să salveze banii, 770 de milioane, pe jalonul PNRR aferent legii ANI, drept pentru care astăzi am depus o nouă lege curată, fără amendamentul anti-Fritz. Aşa cum anticipam, Uniunea Europeană consideră că acest jalon care a fost votat în Camera Deputaţilor în forma cu amendamentul anti-Fritz nu este îndeplinit. Şi, în acest moment, am văzut că există acest apel al liderilor PPE şi Renew către preşedinta Comisiei Europene pentru a nu premia un abuz împotriva statului de drept”, a declarat Şipoş, la Parlament.

Liderilos senatorilor USR a făcut apel la partide să voteze legea „într-o formă curată”, pentru a evita pierderea banilor din PNRR sau a fondurilor europene, „aşa cum s-a întâmplat în Ungaria lui Orban”.



„Noi sperăm că în al 12-lea ceas să existe această responsabilitate şi să nu pierdem aceşti bani, pentru că apelul liderilor PPE şi Renew a fost foarte clar: legea încalcă normele europene, este o lege care este împotriva statului de drept şi din acest motiv vom pierde banii din jalonul PNRR. (...)

Sunt convins că în urma acestui apel vom avea şi o poziţionare oficială la Comisia Europeană. Tocmai pentru a preîntâmpina acest lucru, am depus încă o dată această lege, ca o plasă de siguranţă, pentru că, deşi este o cursă contra cronometru foarte strânsă, avem această posibilitate ca până luni, 31 august, să trecem o lege care să îndeplinească normele europene", a explicat parlamentarul USR.

Sorin Sipoș susține că este suficient de timp ca această lege nouă să fie adoptată.



„Este o şansă pe care noi vrem să o dăm parlamentarilor pentru a trece o lege curată şi pentru a absorbi aceşti bani de care avem foarte mare nevoie. Îngrijorarea noastră este că această încălcare, acest abuz împotriva statului de drept va fi sancţionat cu aceşti bani şi cred că în ultimul ceas responsabilitatea parlamentarilor s-ar putea vedea în acest moment dând un vot pe o lege curată. (...) Cu siguranţă că o să vedem ce se va întâmpla şi în Comisia juridică de mâine. Noi sperăm totuşi, repet, că având această plasă de siguranţă, vom fi puşi în situaţia de a nu pierde aceşti bani şi de a putea îndeplini şi jalonul”, a transmis senatorul USR.

Două dintre cele mai mari grupuri politice din Parlamentul European, PPE și Renew Europe, i-au cerut președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să nu aprobe plata a 770 de milioane de euro către România dacă noua lege privind integritatea nu este modificată.

În centrul disputei se află „amendamentul Fritz”, care ar putea duce la încetarea mandatului primarului Timișoarei și liderului USR, Dominic Fritz.

După ce a fost adoptată de Parlament, USR și PNL, pe de-o parte, și Nicușor Dan, de cealaltă parte, au atacat legea ANI la Curtea Constituțională. CCR a decis că amendamentul este constituțional, deoarece „încheie un mandat a cărui integritate a fost afectată”.