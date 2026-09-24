Cristian Cismaru, atac la Mario De Mezzo după decizia Tribunalului Dolj: „O hotărâre nedefinitivă nu era o zi istorică”

Liderul PUSL Olt, Cristian Cismaru. Sursa foto: Antena 3 CNN

Evacuarea firmei care administra Cimitirul Strehareț din Slatina a rămas fără sentința pe care s-a bazat. Tribunalul Dolj a anulat hotărârea Judecătoriei Craiova, după ce a constatat că litigiul trebuia judecat de o altă instanță. Decizia vine în aceeași săptămână în care Parchetul a respins informațiile despre presupuse cadavre nedescompuse din perioada Covid.

Cristian Cismaru, președintele PUSL Olt, îi cere primarului Mario De Mezzo să explice de ce a prezentat evacuarea drept o victorie definitivă, deși hotărârea era atacată în instanță.

„Nu poți transforma o anchetă penală într-un show pe Facebook și nici o hotărâre nedefinitivă într-o «zi istorică»”, afirmă Cismaru.

Procurorii au confirmat descoperirea unor rămășițe umane provenind de la aproximativ 23 de persoane și continuă cercetările pentru a stabili proveniența lor și împrejurările în care au ajuns acolo. Ancheta se desfășoară in rem, fără ca vinovăția unei persoane să fi fost stabilită.

În privința evacuării, Tribunalul Dolj a anulat sentința Judecătoriei Craiova și a trimis cauza spre judecare la Secția de contencios administrativ și fiscal. Decizia privind apelul este definitivă; disputa referitoare la administrarea cimitirului urmează să fie judecată pe fond.