Surse: Nicuşor Dan i-a sunat pe lideri, cu o propunere de tehnocrat - surpriză pentru funcţia de prim-ministru

Președintele Nicușor Dan. Foto: Hepta

Desemnarea unui nou candidat la funcţia de prim-ministru şi consultările de la Palatul Cotroceni au fost amânate din nou, din cauză că nici acum nu se pot aduna cele 233 de voturi necesare pentru validarea unui nou Guvern în Parlament, au declarat, pentru Antena3.ro, surse politice. Preşedintele Nicuşor Dan a purtat discuţii telefonice de "tatonare" cu liderii partidelor, cărora le-ar fi prezentat o nouă variantă de premier, un nume "surpriză", care provine din afara partidelor şi care nu a fost până acum în dicuţiile politice, pentru a vedea dacă această propunere ar întruni majoritatea parlamentară necesară.

Din aceste discuţii nu s-a conturat, deocamdată, o variantă viabilă de majoritate în Parlament, susţin sursele citate.

Consultările cu liderii partidelor ar fi trebuit să aibă loc, conform planurilor iniţiale ale Preşedintelui, în acest weekend. De altfel, Nicuşor Dan a spus public că îşi doreşte să facă o nominalizare cât mai rapid, pentru a "tranşa problema".

Dar, după discuţiile telefonice cu liderii, Preşedintele ar fi decis să mai aştepte până săptămâna viitoare, pentru că speră ca liderii celor patru partide să accepte varianta pe care le-a propus-o, şi pe care i-a rugat să o păstreze secretă. Ar fi vorba despre o persoană căreia încă nu i s-a făcut propunerea oficială de a fi candidatul pentru funcţia de premier.

Celelalte variante ar fi nominalizarea lui Alexandru Nazare, în speranţa că un guvern care îi poartă numele ar atrage şi voturi din PNL, sau desemnarea lui Sorin Grindeanu, preşedintele PSD.

Acesta a publicat, de altfel, vineri dimineaţă, un mesaj iritat, în care cere ca Preşedintele să facă desemnarea rapid, şi că această desemnare să ducă la un guvern în jurul PSD, pentru că "PSD este pregătit să construiască majoritatea necesară pentru a guverna".

PSD a insistat în ultima săptămână pe ideea unui guvern construit în jurul PSD, care ar avea, teoretic, susţinerea UDMR. PNL şi USR însă insită şi ele că nu vor vota un astfel de guvern, ceea ce face ca o potenţială coaliţie PSD-UDMR să fie nevoită să caute voturi în rândurile SOS, POT şi AUR. George Simion a anunţat, miercuri, că partidul său va vota guvernul doar dacă face parte din el.

Surse politice susţin că ar exista reţineri legate de desemnarea lui Sorin Grindeanu drept premier deoarece, în lipsa unei majorităţi consistente în Parlament, există riscul ca aceasta variantă să fie respinsă la vot şi poziţia lui în partid ar urma să fie vulnerabilizată.