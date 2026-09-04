Grindeanu îi cere lui Nicușor Dan să grăbească desemnarea premierului: „PSD e pregătit să construiască o majoritate”

PSD este pregătit să construiască o majoritate, a mai spus Grindeanu. FOTO: Hepta

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, cere formarea unui Guvern cu puteri depline, afirmând că PSD este pregătit să construiască majoritatea necesară pentru a guverna. Potrivit acestuia, scăderea vânzărilor și reducerea consumului arată că România traversează o criză economico-socială care necesită măsuri ce nu mai pot fi amânate.

"România are nevoie de un Guvern cu puteri depline. O arată inclusiv datele publicate astăzi de INS: vânzările au scăzut cu aproape 6% în primele șapte luni ale anului. Comparativ cu 2025, românii au cumpărat tot mai puțin, au tăiat și din lista de alimente! Se uită de două ori înainte să pună ceva în coș. Iar familiile renunță la tot mai multe lucruri pe care, până ieri, și le permiteau. Despre acestă criză economico-socială ar trebui să discutăm astăzi. Nu despre câte voturi îi lipsesc unuia sau altuia, ci despre cât timp mai poate pierde România", a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.

El a precizat că economia nu așteaptă ca partidele să-și termine calculele pentru o nouă majoritate: "Au trecut deja patru luni de interimat, calcule politice și discuții în care fiecare partid explică de ce soluția celuilalt nu poate funcționa.

Economia nu așteaptă ca partidele să-și termine calculele. Fiecare zi, fără un Guven cu puteri depline, înseamnă mai multă presiune pe oameni, pe firme și pe o economie care are nevoie urgentă de direcție și de soluții, nu doar tăieri".

PSD este pregătit să construiască o majoritate, a mai spus Grindeanu:

"PSD a demonstrat că știe să guverneze. De aceea, PSD nu stă pe margine și rămâne maturul din încăpere.

În timp ce PNL și USR încearcă să demonstreze că PSD nu are cele 233 de voturi, România are o problemă mult mai mare: lipsa unei perspective clare care macină toată societatea.

PSD și-a asumat o soluție, și-a prezentat prioritățile și este pregătit să construiască majoritatea necesară pentru a guverna.

Până la un dialog politic matur cu celelalte partide politice, ne vom concentra pe consultarea partenerilor sociali pentru coagularea celor mai eficiente măsuri pentru ieșirea din criză".

Președintele Nicușor Dan a anunțat joi, după o vizită făcută la CSM, că va anunța în curând numele viitorului candidat pentru funcția de prim-ministru.

La Cotroceni este analizată în continuare varianta unui prim-ministru independent politic, au declarat surse pentru Antena 3 CNN. O nouă rundă de consultări are loc la finalul săptămânii, iar abia după aceea ar putea veni și nominalizarea.