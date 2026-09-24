Primul „acoperiș verde” cu flori montat pe o stație de autobuz: Mamdani vrea să răcorească New York-ul printr-un experiment unic

Acoperiș verde cu plante pe o stație de autobuz pe Pitkin Avenue, Brownsville, Brooklyn, New York. Sursa foto: NYC Mayors Office

New York-ul testează o idee neobișnuită pentru a face așteptarea autobuzului mai suportabilă în zilele caniculare și pentru a limita efectele ploilor abundente: un acoperiș verde, acoperit cu plante, ierburi și flori sălbatice, instalat deasupra unei stații de autobuz.

Proiectul-pilot a fost lansat în cartierul Brownsville din Brooklyn, pe Pitkin Avenue, iar autoritățile îl descriu drept prima stație de autobuz din New York cu un astfel de acoperiș verde. Ideea este să transforme o bucată banală de infrastructură urbană într-un mic spațiu verde care poate contribui la reducerea temperaturilor și la gestionarea apei provenite din precipitații.

Primarul New Yorkului, Zohran Mamdani, și Chief Climate Officer Louise Yeung au anunțat oficial instalarea a patru acoperișuri experimentale de pe Pitkin Avenue. Administrația orașului spune că proiectul face parte din eforturile de a testa soluții inspirate din natură pentru ca infrastructura urbană să fie mai bine pregătită pentru căldura extremă și ploile abundente.

Ce rol ar putea avea „grădina” de pe acoperiș

Stația deservește liniile de autobuz B12 și B14, iar acoperișul a fost amenajat cu plante native, ierburi și flori sălbatice. Vegetația nu are doar un rol decorativ. Potrivit autorităților, ea poate contribui la răcirea stației și poate oferi un habitat pentru polenizatorii locali.

Mai mult, proiectul are și o componentă legată de gestionarea ploilor. Potrivit Gothamist, plantele și substratul de pe acoperiș pot absorbi aproximativ 16 galoane de apă de ploaie, echivalentul a circa 60 de litri. Astfel, o parte din apa care, în mod normal, ar ajunge imediat pe asfalt și în sistemul de canalizare poate fi reținută temporar de mica grădină de deasupra stației.

Experimentul are loc într-un context în care New York încearcă să găsească soluții pentru două probleme urbane tot mai importante: căldura extremă și ploile abundente. Brownsville este unul dintre cartierele orașului considerate vulnerabile la temperaturi ridicate, iar suprafețele mari de beton și lipsa vegetației pot accentua efectul de insulă de căldură urbană.

Două tipuri de experimente în stațiile de autobuz

Nu este însă singura soluție testată. În cadrul aceluiași proiect-pilot au fost instalate patru acoperișuri experimentale pentru stații de autobuz de-a lungul Pitkin Avenue. Unul este acoperișul verde cu vegetație, iar celelalte trei folosesc o folie specială, reflectorizantă, concepută pentru a respinge lumina solară și a reduce încălzirea în zona stației.

Autoritățile vor să compare rezultatele și să afle ce soluții funcționează cel mai bine. Gothamist relatează că acoperișul verde va fi monitorizat cel puțin până în noiembrie, în timp ce acoperișurile cu folie reflectorizantă vor fi urmărite până în mai 2027. Datele obținute ar putea ajuta orașul să decidă dacă astfel de soluții pot fi extinse și în alte zone.

Proiectul a fost construit după aproximativ doi ani de feedback din partea comunității și, potrivit Gothamist, nu presupune costuri pentru contribuabili, fiind finanțat de organizația nonprofit Resilient Cities Catalyst, care a angajat și personal pentru întreținerea plantelor. Compania JCDecaux, care operează mobilierul urban din stațiile de autobuz, este implicată de asemenea în proiect.

Limitarea efectelor schimbărilor climatice

Pentru autorități, miza este mai mare decât aspectul neobișnuit al unei stații de autobuz cu flori pe acoperiș. Dacă experimentul demonstrează că vegetația poate reduce căldura și poate reține o parte din apa de ploaie, acoperișurile verzi ar putea deveni o modalitate relativ simplă de a adapta infrastructura existentă la schimbările climatice, fără ca orașul să fie nevoit să construiască de la zero noi spații verzi.

„Experimentul” din Brownsville este, deocamdată, unul de dimensiuni mici. Însă ideea este simplă: în loc ca fiecare stație de autobuz să fie doar un acoperiș care îi protejează pe călători de soare și ploaie, acesta ar putea deveni și o mică infrastructură verde care ajută orașul să facă față temperaturilor extreme și ploilor torenți