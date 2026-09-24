Daniel Dăianu spune că S&P nu va trimite România în „junk”: „Dacă vine un Guvern care provoacă derapaj, vom invita retrogradarea”

Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu. Foto: Agerpres

Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, a spus joi că nu se așteaptă ca S&P să retrogradeze România, „pentru că performanța în ceea ce privește corectarea deficitului bugetar este remarcabilă în 2 ani de zile”. El a spus, la Antena 3 CNN, că România ar putea fi trimisă în „junk” doar dacă „vine un guvern care face rectificare și care ar provoca un derapaj”.

„Am spus că eu nu mă aștept ca S&P să retrogradeze România, pentru că performanța în ceea ce privește corectarea deficitului bugetar este remarcabilă în 2 ani de zile.

Bugetul este construit fără îndoială, dar dacă vine un guvern care face rectificare și care ar provoca un derapaj, da, dar dacă se va întâmpla așa ceva, vom invita retrogradarea. Deci nu cred că există inconștienți care să procedeze la o rectificare care trimite România în junk.

Pe baza datelor actuale, o execuție bugetară care sugerează un deficit în jur de 6% din PIB este elocventă, se va vedea și la execuția la 8 luni. Nu există acest risc de derapaj bugetar decât dacă am avea o echipă de inconștienți”, a explicat el.

Astfel, el a sublinait că prețul la benzină „exprimă disfuncționalități ale pieței interne, dar și șocuri din afară”.

Prețul la benzină exprimă disfuncționalități ale pieței interne, dar și șocuri din afară. Avem creșteri de prețuri care nu sunt o noutate, pentru că inflația a sărit în a doua parte a anului 2025, fiind cauzată de măsurile luate de guvernul Bolojan, pentru că nu avea ce să facă. O scădere rapidă a gap-ului la TVA era o fantezie, iar tăieri de cheltuieli care să reducă aceste 3 puncte procentuale, tot o fantezie. Deci România a trebuit să facă ceea ce era posibil pentru a evita o retrogradare.

Am spus că e un «El Niño» mondial, care se reflectă și în România, și pentru noi, instabilitatea politică exprimată de o criză prelungită este demolatoare, adică pentru că ea exprimă și neputință instituțională, lipsă de dialog, faptul că căderea guvernului Bolojan este rezultatul unor lipse de scenarii”, a subliniat el.

În încheiere, întrebat despre vehicularea sa ca premier, el spus că întrebarea crucială este „acă guvernul ăla care va trece va continua corecția fiscal-bugetară”.

„Eu cred că întrebarea crucială pentru România nu e dacă Dăianu ar accepta să fie premier, ci dacă guvernul ăla care va trece va continua corecția fiscal-bugetară, să facă o rectificare bugetară care să țină cont de necazurile din unele sectoare, precum sănătate”, a adăugat el.