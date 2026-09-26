Scandal în comunitatea italienilor după ce o deputată a contestat la tribunal desemnarea lui Siegfried Mureșan: "Grav și inacceptabil"

Premierul desemnat al României, Siegfried Mureșan. Foto: Hepta

Gestul deputatei Ioana Grosaru, care a contestat în instanță desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru a forma noul guvern, a agitat apele în comunitatea italienilor din România.

Grosaru reprezintă minoritatea italiană în Camera Deputaților și a candidat la ultimul scrutin parlamentar din partea Asociaţiei Italienilor din România - RO.AS.IT. Ea a cerut anularea decretului prezidențial de desemnare a lui Siegfried Mureșan ca prim-ministru și a primit termen de judecată la Curtea de Apel București luni, 28 septembrie, în contextul în care votul pentru Guvernul Mureșan este programat marți.

Alte organizații ale comunității italiene din România s-au delimitat și au respins demersul deputatei Grosaru. Într-o poziție publică exprimată sâmbătă, organizațiile semnatare au denunțat "tentativa de a prezenta poziția unei singure organizații drept vocea întregii comunități italiene"

Organizațiile semnatare atenționează că RO.AS.IT. nu reprezintă întreaga comunitate italiană din România

"Organizațiile semnatare iau act, cu surprindere și profundă îngrijorare, de poziția exprimată public de RO.AS.IT. cu privire la desemnarea domnului Siegfried-Vasile Mureșan drept candidat la funcția de prim-ministru al României.

Considerăm necesar să precizăm, fără nicio ambiguitate, că poziția exprimată de o singură organizație nu poate fi prezentată și nici percepută drept poziția întregii comunități italiene din România.

RO.AS.IT. este exclusiv o organizație care, din păcate, reprezintă în Parlament, potrivit legislației în vigoare, puținii cetățeni români de origine italiană.

RO.AS.IT. nu reprezintă în niciun fel ampla și diversificata realitate socială și economică italiană din România (...) Aceasta include cetățeni români de origine italiană, cetățeni italieni rezidenți în România, antreprenori și investitori italieni, profesioniști, familii, reprezentanți din domeniile academic, cultural, educațional și asociativ, precum și numeroase organizații care, de-a lungul anilor, au contribuit concret la consolidarea relațiilor dintre Italia și România.

RO.AS.IT. are, în limitele prevăzute de lege, dreptul firesc de a-și exprima propriile opinii și poziții. Cu toate acestea, RO.AS.IT. nu a reprezentat niciodată întreaga comunitate italiană din România. Orice tentativă de a transforma poziția unei singure organizații în poziția colectivă a tuturor italienilor și a tuturor organizațiilor italiene prezente în România este inacceptabilă.

Membrii comunității italiene spun că nu vor să să intervină în politica internă a României

Considerăm gravă orice inițiativă care poate crea, în spațiul public ori în mediile politice și instituționale, impresia că întreaga comunitate italiană din România este asociată cu o anumită poziție politică.

Organizațiile semnatare nu intenționează să intervină în politica internă a României prin susținerea sau contestarea unor partide, persoane ori formule politice. România este un stat democratic, iar desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru este o procedură constituțională și instituțională.

Nu considerăm acceptabil ca numele comunității italiene ori relațiile istorice dintre Italia și România să fie folosite pentru transmiterea unor mesaje politice care nu au fost asumate sau împărtășite de comunitatea italiană în ansamblul său (...)

Într-un moment politic deosebit de delicat, considerăm că toate organizațiile care se prezintă drept reprezentante ale comunității italiene au o responsabilitate sporită: să nu creeze confuzie între poziția unei singure organizații și poziția întregii comunități (...)

Nu acceptăm ca reputația comunității italiene să fie asociată cu o poziție politică pe care nu ne-am asumat-o și care nu ne reprezintă. Organizațiile semnatare își reafirmă respectul față de România, instituțiile sale democratice și statul de drept. Totodată, ele subliniază importanța relației strategice și a legăturilor istorice de prietenie dintre România și Italia", afirmă organizațiile semnatare.

Lista acestora, în continuare:

• Camera de Comerț Italiană pentru România (CCIPR)

• Confindustria România

• Com.It.Es. România

• Asociația FUTURA A.I.I.

• Comunitatea Italiană - Friulana Greci

• Confederația Italienilor din toată Lumea

• CIM România

• Asociațiile Emiliano-Românilor din România

• Asociația Italienilor din Bihor

• Comitetul Italienilor din România

• Comitetul Tricolorului în Lume

Deputata Ioana Grosaru, despre Siegfried Mureșan: Un personaj venit cu susținere din afară

Deputata Ioana Grosaru a explicat, într-o intervenție la Antena 3 CNN, că inițiativa sa nu a fost pe placul tuturor colegilor din Asociația Italienilor din România (RO.AS.IT.), dar a susținut că un „personaj venit cu susținere din afară” nu este capabil să înțeleagă „problemele cu care ne confruntăm acum”.

"Chiar dacă avem în rândul membrilor asociației persoane care nu împărtășesc în totalitate cum gândesc și cum am acționat personal, totuși, majoritatea nu sunt de acord și și-au exprimat neîncrederea în ceea ce s-a propus", a afirmat ea despre desemnarea candidatului susținut de PNL, USR și UDMR.

Întrebată dacă sesizarea are suficiente argumente juridice ca să fie susținută în instanță, deputata a răspuns: "Considerăm că o să fie susținute și în instanță suficient ca să nu poată ajunge în Parlament, cu toate că, după câte se cunoaște, nu va întruni voturile necesare ca să treacă".

Avocatul Toni Neacșu a spus, la Antena 3 CNN, că instanța sesizată nu are competența să verifice decretul semnat de Nicușor Dan și și că demersul deputatei va fi declarat inadmisibil.