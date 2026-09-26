ANAF și Autoritatea vamală vor fi comasate într-o singură instituție de control. Propunerea apare în programul guvernului Mureșan

2 minute de citit Publicat la 12:53 26 Sep 2026 Modificat la 12:56 26 Sep 2026

ANAF și Autoritatea Vamală ar urma să fie comasate într-o unică instituție, prevede programul premierului desemnat. Foto: Hepta

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și Autoritatea Vamală Română vor fi reunificate într-un singur organ fiscal cu atribuții de control. Măsura figurează în Programul de Guvernare pe care premierul desemnat, Siegfried Mureșan, l-a trimis sâmbătă la Parlament.

Documentul prevede, totodată, reorganizarea administrației fiscale și trecerea la controale bazate pe analiza de risc.

"(Pentru) marii contribuabili și operațiunile complexe: echipe specializate pentru prețuri de transfer, tranzacții intra-grup și transfrontaliere, controale orientate spre indicatorii de diminuare artificială a bazei impozabile, acorduri de preț în avans eficientizate și expertiză pentru modelele de afaceri digitale.

Reunificarea ANAF și a Autorității Vamale într-un singur organ fiscal și de control, dezvoltarea programelor de pregătire și specializare a personalului în domenii fiscale complexe, precum prețurile de transfer, tranzacțiile intra-grup și transfrontaliere, diminuarea artificială a bazei impozabile, acordurile de preț în avans și noile modele de afaceri digitale", se arată în programul citat.

Mecanism "bonus-malus" la planul de încasări pentru conducerea ANAF

Se are în vedere introducerea de indicatori de performanță și a unui sistem de remunerare de tip bonus-malus, până la 31 decembrie 2026, pentru conducerea ANAF și structurile operative.

"Mecanismul bonus-malus, aplicabil din 2027, conform angajamentelor din PNRR, va implica faptul că bonusurile se vor încasa doar în contextul depășirii planului de încasări, iar penalitățile se vor aplica în raport cu indicatorii de performanță aprobați specifici fiecărei structuri", se arată în document.

Programul impune coordonarea unitară a controlului, colectării și trezoreriei între nivelurile central și teritorial ale ANAF, consolidarea funcțiilor-suport și ocuparea prin concurs a conducerilor teritoriale, fără interimate prelungite.

Controale pe baza profilului de risc la contribuabili

Până la 30 iunie 2027 ar urma să fie operațională o platformă integrată care să coreleze datele din e-Factura, SAF-T, casele de marcat și declarațiile fiscale. Controalele operative și inopinate ar urma să fie declanșate pe baza profilului de risc al contribuabililor, după verificări documentare la distanță.

Programul mai prevede concentrarea resurselor asupra evaziunii cu impact bugetar mare, în special fraudele de TVA și rambursările cu indicatori de risc, sub-declararea sectorială și transferul artificial al profitului.

Totodată, este prevăzută reducerea semnificativă a decalajului (gap-ului) de TVA până în 2030, prin orientarea resurselor de control către marea evaziune și nu către contribuabilii corecți.

SPV va fi punct unic de interacțiune cu Fiscul

Spațiul Privat Virtual ar urma să devină punctul unic de interacțiune cu administrația fiscală, cu o situație fiscală consolidată pentru fiecare contribuabil, notificări automate privind neconcordanțele și canale digitale de comunicare.

De asemenea, sunt prevăzute declarații precompletate și validate automat, reducerea câmpurilor și eliminarea graduală a raportărilor redundante, inclusiv în materie de TVA. Informațiile transmise deja prin e-Factura, SAF-T sau casele de marcat nu ar urma să mai fie solicitate a doua oară.

Pentru IMM-uri sunt prevăzute reducerea obligațiilor repetitive prin reutilizarea datelor deținute de ANAF, notificarea și remedierea voluntară a abaterilor formale fără prejudiciu și fără indicii de fraudă, precum și ghiduri digitale interactive și informare dedicată firmelor nou-înființate.

Programul menționează și dezvoltarea unor mecanisme pentru identificarea timpurie a contribuabililor care încep să acumuleze dificultăți financiare sau obligații fiscale restante, astfel încât măsurile de recuperare sau remediere să poată fi inițiate înainte de acumularea unor arierate semnificative.

Măsurile sunt incluse în capitolul "Consolidarea veniturilor și combaterea evaziunii" din Programul de guvernare.