Cum au supraviețuit stilourile românești de la Poenari într-o lume care scrie aproape totul cu o tastatură. Secretul unui succes

Stilourile Poenari au ajuns în cele mai puternice mâini din lume. Foto: captură video Antena 3 CNN

Într-o lume în care aproape totul se întâmplă cu viteza unui click, există obiecte care ne fac conexiunea cu trecutul. Un stilou nu mai este doar un instrument cu care așternem cuvinte pe hârtie, ci poate deveni un obiect de colecție sau chiar o moștenire transmisă de la o generație la alta.

Într-un atelier din România, această poveste prinde formă, zi de zi, în mâinile unor oameni pentru care fiecare detaliu contează. Lucian Poenari a crescut o afacere de succes. Astăzi, cei mai importanți oameni din lume folosesc stilouri sale la semnarea celor mai importante documente.

Povestea stilourilor românești ajunse în cele mai puternice mâini din lume a fost prezentată de Antena 3 CNN.

Începuturile au fost modeste, într-un garaj. Lucian Poenari a pornit cu o idee simplă: să construiască un condei care să îi aparțină. A început să lucreze lemnul, să caute forme și materiale, să testeze penițe și să transforme, pas cu pas, un obiect obișnuit într-un instrument făcut aproape în întregime manual.

În prezent, producția s-a mutat într-un atelier nou, mai mare. Pasiunea începută într-un spațiu improvizat s-a transformat într-o afacere în plină dezvoltare. Chiar dacă locul s-a schimbat, mâinile care dau formă stilourilor au rămas aceleași.

Stilourile Poenari înglobează esența naturii și identitatea celor care le folosesc

„Mai mult de 90% din părțile componente ale unui stilou le facem aici în atelierul nostru. Am reușit să fructificăm spațiul mult mai bine, avem utilaje noi și mai mulți colegi. Încă mai avem loc de creștere aici. De la idee, concept, prototip, produs final, asamblare, dezasamblare, modificare, testare, totul se face aici”, spune Lucian Poenari.

Eforturile sale și rezultatele obținute demonstrează că brandurile românești de nișă au un viitor solid, fiind o investiție în identitate și durabilitate. Lucian ne-a mărturisit că abia după ce a început afacerea a aflat povestea primului stilou al lui Petrache Poenaru. Chiar dacă nu este urmașul său, Lucian duce tradiția stiloului mai departe.

Fiecare stilou păstrează ceva ce nu poate fi reprodus niciodată identic: e vorba de fibra lemnului. În gama Natura Script, lemnul exotic este combinat cu elemente din oțel inoxidabil și cu penițe alese atent. Apoi vine detaliul care transformă obiectul într-unul personal: numele gravat pe stilou. Un instrument de scris care poartă, în același timp, amprenta naturii și identitatea celui care îl folosește.

„Niciun produs nu poate fi făcut în aceeași zi, mai ales la partea din lemn, care trebuie stabilizat, lăcuit, acolo durează foarte mult”, detaliază Lucian Poenari.

Se pregătește lansarea noii game Memento

Într-o lume în care totul se scrie cu o tastatură, există încă oameni care aleg să lase cerneala să curgă pe hârtie. Pentru Poenari, următorul capitol este deja proiectat. Încet, a prins viață Memento, noua gamă pregătită să iasă din atelier. Prototipul este gata, lansarea se apropie, iar povestea stiloului continuă.

„Acesta este primul prototip al stiloului Memento. E realizat din oțel inoxidabil, rășini acrilice și pulbere de diamant. Are și niște sclipiri interesante. Acum nu este complet finisat și are un joc de lumini care este dat de o iluzie optică”, explică el.

Un stilou făcut în România a ajuns să scrie povești în toate colțurile lumii. Iar pentru Lucian Poenari, fiecare peniță, fiecare fibră de lemn și fiecare nume gravat înseamnă mai mult decât un instrument de scris. E vorba de identitate. Un brand de țară, scris, la propriu, cu cerneală și peniță românească.