Cum au reușit doi frați să transforme energia verde în confort pentru milioane de români

sursa foto: Facebook / Nova Power&Gas

Doi frați curajoși, cu o viziune clară despre cum ar trebui să funcționeze Sistemul Energetic Național, au început o poveste care astăzi luminează sute de mii de locuințe. Au investit milioane de euro în energie verde, și-au consolidat complexuri strategice în toată țara și oferă acum unul dintre cele mai mici prețuri din piață. Secretul lor este stocarea de energie, tot mai importantă, mai ales în contextul întârzierilor proiectelor de stat. Aflați povestea acestei companii românești care a reușit să transforme energia regenerabilă în confort pentru milioane de români, în următorul episod din „Brand de țară”.

Cu o experiență de peste 18 ani și cu investiții de milioane de euro, o companie de energie românească a reușit să dezvolte un sistem integrat care produce, stochează și furnizează energie la nivel național. Anual, Nova Power&Gas reușește să producă 550 de gigawați-oră de energie, suficient pentru a alimenta peste 250.000 de locuințe din România.

„Capacitățile noastre de producție, alături de cele de stocare, ne permit să menținem, pe termen lung, un preț corect la furnizarea energiei electrice. În anul 2024, am livrat clienților aproximativ 4,3 terawați/oră de energie electrică și gaze naturale, adică echivalentul consumului anual a peste două milioane de gospodării. Pentru anul acesta, ne așteptăm la o creștere la peste 5 terawați/oră, odată cu extinderea capacităților noastre de producție și stocare”, a declarat Cristian Todea, deputy CEO Nova Power&Gas.

Prețul corect pentru consumatori a fost posibil după investiții de aproape 500 de milioane de euro în producția și stocarea de energie. Așa a ajuns compania lider național la acest capitol.

Bateriile sale preiau energia produsă ziua, mai ales din surse solare, și o livrează în rețea la orele de vârf. Nucleul acestor investiții este la Complexul Energetic Câmpia Turzii, acolo unde se produc 300 de gigawați/oră de energie pe an, dintre care jumătate provine din surse regenerabile.

„Suntem unul dintre cei mai mari deținători de instalații de stocare din estul Europei și, clar, lider național pe acest segment. Am investit puternic pentru că noi credem în asigurarea unui preț corect pentru consumator”, mai spune Cristian Todea.

„Până în 2028, vom ajunge la peste 300 de megawați instalați și o producție de peste 1.250 de gigawați-oră anual, consolidând poziția noastră de producător integrat și partener strategic pentru Sistemul Energetic Național”, a declarat Septimiu Costea, CEO Nova Power&Gas.

Iar proiectele se extind. La Florești, în județul Cluj, se construiește unul dintre cele mai mari sisteme de stocare a energiei din țară.

Cu o putere de 200 de megawați și o capacitate de 400 de megawați/oră, instalația va fi finalizată în 2025 și va dubla capacitatea națională de stocare. Astfel, va stabiliza rețeaua și va asigura alimentarea cu energie sigură pentru întreaga Transilvanie.

În sudul țării, la Doicești și Șotânga, două parcuri fotovoltaice și două sisteme modulare de stocare oferă energie curată și disponibilă în orele de vârf. Aici, proiectele deja existente furnizează anual peste 200 de gigawați/oră din surse regenerabile.

„Funcționează împreună, într-o platformă integrată. Asigurăm stocarea energiei în timpul zilei și descărcarea acesteia în vârful de consum, dar și servicii pentru Sistemul Energetic Național, cum ar fi serviciile de reglaj secundar și terțiar”, mai spune Cristian Todea.

Fiind parte din grupul românesc E-INFRA, compania beneficiază de o rețea completă de expertiză și resurse, de la construirea infrastructurilor energetice până la producerea și furnizarea energiei către clienții finali.

„Nova Power&Gas este cea mai mare companie din grup. Continuăm să investim, iar în 2030 vom deține active în energie de peste un miliard de euro, din producție, stocare și infrastructură. În perioada următoare, printre cele mai importante proiecte, dezvoltăm o nouă centrală pe gaz la Câmpia Turzii, cu o capacitate de 160 de megawați, și proiecte de stocare la Roșiori, Ungheni și Câmpia Turzii, cu o capacitate totală de peste 2.000 de megawați/oră”, a declarat Gianina Pelea, CEO E-Infra.

Toate aceste investiții în producție, stocare și infrastructură au transformat compania într-un simbol al excelenței românești în energie. Aceste realizări nu doar că asigură securitatea energetică a României, ci construiesc și imaginea unui brand de țară puternic, recunoscut pentru inovație, fiabilitate și sustenabilitate.