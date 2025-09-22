De la Prahova la Tokyo și New York: vinul românesc se impune ca brand de țară

Vinul românesc capătă tot mai mult gust... internațional. Sortimentele produse în crama Budureasca ajung în peste 20 de ţări, de la Belgia și Japonia, până în SUA și Canada. sursa foto: Getty

Vinul românesc poate deveni un adevărat brand de țară. O demonstrează un producător din Dealu Mare, județul Prahova, care și-a deschis drumurile către peste 20 de piețe internaționale. Astăzi, 15% din vânzările sale provin exclusiv din exporturi – o performanță greu de obținut, având în vedere că, multă vreme, străinii priveau vinul românesc ca pe un produs ieftin.

Pe piața internă, însă, strategia a fost diferită. Aici, competiția este acerbă, iar succesul se câștigă greu, prin calitate și perseverență. Care a fost rețeta acestei afaceri de succes, aflați în următorul material din Brand de Țară.

„Secretul acestui vin este timpul. Producerea lui durează – e învechit în butoaie cel puțin un an. Are arome intense de fructe, cu un aer sofisticat și note olfactive bogate de fructe de pădure”, explică Stephen Donnelly, oenolog.

„Când am început noi, erau extrem de puțini crame din România interesate de export. Noi am fost printre pionieri și întotdeauna am avut dezideratul ăsta de a câștiga piețe externe. Inițial au fost eforturi financiare proprii, destinate orientate către participări la târguri în cea mai mare parte, însă imediat ce au devenit disponibile fonduri europene pentru astfel de proiecte am accesat”, declară CEO-ul Budureasca, Olga Miloiu.

Pe piața din România, compania a ales o altă strategie. Un calendar Advent cu 24 de sticle de vin în miniatură, câte una pentru fiecare zi până la Crăciun. De la câteva sute de unități vândute la prima ediție, s-a ajuns la mii la cea de-a a doua, iar în 2025 produsul intră în a treia ediție, deja disponibilă la marii retaileri.

„Adaptăm produsele. Dacă s-a schimbat profilul gustativ al consumatorului, trebuie să producem pe gustul lui”, mai spune Olga Miloiu.

Calitatea a fost cea care a diferențiat vinurile de la viile din Dealul Mare. Peste 500 de medalii de e aur, argint și bronz au fost obținute la concursuri internaționale cu degustare în orb. Un exemplu că vinul românesc poate trece granițele și deveni parte din ceea ce numim astăzi un brand de țară.