O afacere de familie a pus România pe harta produselor premium. Totul a pornit de la plăpumile tradiţionale de lână

Un produs cu rădăcini adânci în tradiția românească, plăpumile de lână, a stat la baza unei povești remarcabile de succes. Dintr-un mic atelier improvizat, Oana și Cătălin Tatu, un cuplu de antreprenori din județul Neamț, au construit un brand care depășește astăzi granițele țării și se bucură de recunoaștere internațională: Valeria Home. Ingredientul-cheie: lâna, completată de o viziune antreprenorială clară, care a demonstrat că o piață considerată pierdută poate transforma România într-un reper al produselor de lux, axate pe sănătate și sustenabilitate. În plus, ei sunt singurii producători din România de produse de pat umplute cu mătase naturală — o premieră în industrie.

În 2012, Oana și Cătălin Tatu au confecționat prima pilotă din lână naturală pentru pătuțul fetiței lor. Acest produs simplu avea să devină piatra de temelie a afacerii lor, pentru că au realizat că pot readuce pe piață ceva ce românii uitaseră: plapuma tradițională din lână naturală.

"Am descoperit că, de fapt, e o întreagă piață la nivel internațional, că oamenii chiar dorm în produse din lână naturală. Doar că la noi, în România, după Revoluție, s-a dat un pic deoparte, pentru că eram învățați cu acea plapumă grea de pe vremea bunicilor, iar provocarea noastră a fost atunci să putem să aducem plapuma tradițională înapoi în casele românilor", a spus Oana Tatu, fondator Valeria Home.

Totul a început modest, cu o mașină de cusut second-hand, într-un mic atelier improvizat. În primii ani, produsele lor, cusute manual, se vindeau local, până în 2014, când au semnat primul contract de export, iar ușile către piața internațională s-au deschis treptat. Cu toate acestea, încă jonglau între afacere și joburile lor zilnice.

"Am făcut un mic magazin online, o pagină de Facebook, iar Cătălin, după-amiază, se ducea în acel mic spațiu pe care îl aveam noi la mezaninul blocului și realiza produsele care erau comandate. Ne ieșea cam jumătate dintr-un salariu din ceea ce munceam, dar noi credeam foarte tare în idee", a adăugat Oana.

Anul 2016 a venit cu un pas important: au accesat un proiect european de 150.000 de euro, fonduri cu care au cumpărat un utilaj de matlasare. Astfel, producția a crescut spectaculos la 15.000 de pilote și 30.000 de perne anual. Materia primă a fost una dintre provocări, pentru că pe piața autohtonă de profil existau probleme cu aprovizionarea, dar și în ceea ce privește calitatea.

Astfel, s-au îndreptat spre Spania și Italia, de unde aduc și acum mătase sălbatică, lână și bumbac bio. Apoi, Cătălin Tatu a descoperit și metode prin care să elimine mirosul înțepător de lână, fără a trata materia, tocmai pentru a nu distruge componentele naturale și sănătoase.

"Folosim doar lână pieptănată. Este cel mai înalt standard de calitate când vorbim despre această materie primă. Lâna pieptănată mai este folosită doar în industria textilă, la confecționarea țesăturilor pentru costume. Aici este o pilotă unde țesătura este din 100% bumbac. Umplutura este din 100% bumbac bio. Da, ce vedeți dumneavoastră aici este certitudinea că această umplutură este 100% naturală și netratată chimic. Se văd chiar și urmele semințelor de bumbac de la floarea de bumbac", a explicat Cătălin Tatu, fondator Valeria Home.

În 2020, chiar în mijlocul pandemiei, au lansat brandul premium Valeria Home, cu produse 100% naturale și certificate internațional, sigure chiar și pentru bebeluși. Produsele lor se vând acum în România și în alte 14 țări, printre care Statele Unite, Italia, Franța, Canada și Elveția. Patru ani mai târziu, cifra de afaceri a atins aproape 1,5 milioane de euro, din care 30% reprezenta aportul noului brand. Creșterea spectaculoasă s-a datorat atenției deosebite cu care fiecare produs este analizat înainte să iasă pe piață, dar și ideilor ingenioase pentru un somn mai odihnitor.

"Noi punem în interiorul lânei flori de lavandă, iar acestea au un dublu rol: atât de aromaterapie în timpul nopții, cât și de protecție a lânii de-a lungul vieții produsului. Noutatea sezonului de toamnă-iarnă este pilota de cașmir. Dacă până acum cașmirul era folosit mai ales pentru realizarea eșarfelor sau a puloverelor de înaltă calitate, noi am ales să punem cașmir în pilote. Astfel, creăm cea mai luxoasă și cea mai confortabilă pilotă de pe piață", a spus Cătălin.

"Facem produse sigure, facem produse certificate de institute de certificare. Suntem primul și singurul brand românesc care are pe piață produse 100% naturale pentru casă", a adăugat Oana.

Oana și Cătălin Tatu au transformat o idee simplă, născută din dorința de a oferi confort familiei lor, într-un business solid, care promovează un adevărat brand de țară. Prin produsele lor naturale, realizate cu grijă și respect pentru tradiție, aduc România în casele din întreaga lume. Povestea lor este o dovadă că, prin pasiune, perseverență și inovație, se poate construi un brand de țară cu valoare internațională.