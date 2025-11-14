O bancă din România a câştigat un concurs din Londra cu un concept inovator de card de debit bazat pe inteligență artificială

Echipa CEC Bank a fost desemnată câștigătoare, la Londra, cu un concept inovator de card de debit bazat pe inteligență artificială. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Cu o tradiție de peste un secol și jumătate, o bancă oferă românilor și companiilor acces la conturi și soluții care sprijină incluziunea financiară. Investițiile în infrastructura digitală și unitățile self-service din mediul rural fac bankingul mai rapid, sigur și accesibil. Dincolo de tehnologie, este o poveste despre încredere, responsabilitate și transformare – despre cum o bancă românească rămâne relevantă și construiește un adevărat brand de țară. Mai mult, de curând, echipa companiei a câştigat premiul I la Fintech OS - Innovation Day Hackathon 2025, organizat la sediul Google din Londra, cu o idee de card de debit, bazat pe inteligenţa artificială (AI), care oferă o experienţă personalizată clienţilor.

Tehnologie şi incluziune financiară. Banca de încredere care sprijină românii

În urmă cu 161 de ani, sub semnătura lui lui Alexandru Ioan Cuza, se înfiinţa Casa de Economii – primul pas al României spre modernitate. Astăzi, CEC Bank continuă să fie aproape de români, combinând tradiţia cu inovaţia.

CEC Bank oferă soluţii de creditare adaptate nevoilor clienţilor, instrumente digitale care permit gestionarea rapidă şi sigură a finanţelor, direct de pe telefon şi sprijină comunităţile prin proiecte dedicate educaţiei financiare, incluziunii sociale şi dezvoltării locale. Misiunea băncii rămâne aceeaşi: să ofere românilor încredere în viitor şi un cadru sigur pentru resursele lor.

"România se schimbă şi, odată cu ea, şi felul în care oamenii se raportează la bani, la utilizarea serviciilor financiare în mod general. Astăzi, peste 70% dintre români au un cont bancar, dintre persoanele adulte din România, ceea ce faţă de acum cinci sau 10 ani este o evoluţie, cu siguranţă, pozitivă, într-o direcţie de conştientizare şi de responsabilizare din punct de vedere financiar", a declarat Gabriel Pralea, directorul de la Administrarea Reţelei Teritoriale, pentru Antena 3 CNN.

Pe lângă tradiţia economisirii, banca contribuie la incluziunea financiară prin acces rapid la credite. În prima jumătate a anului, peste 37.000 de români au beneficiat de finanţări de aproape două miliarde de lei pentru locuinţe sau proiecte personale. Iar companiile au primit credite de peste 3,5 miliarde de lei. Nimic nu ar fi fost posibil fără investiţiile în infrastructura digitală, care au ajuns la peste 60 de milioane de lei, în primele şase luni şi au făcut serviciile mai rapide, mai sigure şi mai accesibile.

"Următorul proiect important pe care-l avem la nivelul incluziunii financiare şi legat de modelul nostru de acoperire teritorială este lansarea în comunităţile mici, în mediul rural şi în urbanul mic, a unui nou concept de unitate teritorială. Este o unitate selfservice, care este disponibilă nonstop şi care oferă atât acces la operaţiunile de bază, de care oamenii au nevoie, dar şi la consiliere la distanţă prin video banking, cu colegii din întreaga bancă. Pentru că, dincolo de cifre, de aplicaţii sau procese, banking-ul este despre oameni, despre cum îi ajutăm să îşi îndeplinească visurile şi să privească la viitor cu încredere. Asta este, în esenţă, banca noastră: o bancă modernă, cu inimă românească, un adevărat brand de ţară", a mai explicat Gabriel Pralea, directorul de la Administrarea Reţelei Teritoriale, în cadrul interviului oferit pentru Antrena 3 CNN.

Procesul de digitalizare de la CEC Bank este continuu şi recunoscut prin premii internaţionale. Recent, echipa băncii a câştigat premiul I la Fintech OS - Innovation Day Hackathon 2025, organizat la sediul Google din Londra, cu o idee de card de debit, bazat pe inteligenţa artificială, care oferă o experienţă personalizată clienţilor.

Într-o competiție intensă, la care au participat şapte echipe internaționale formate din bănci și asigurători, o echipă a băncii româneşti a transformat o idee într-un prototip funcțional în doar câteva ore, folosind capabilitățile platformei FintechOS.