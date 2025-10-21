Aproape 100 de milioane de joburi dispar până în 2030 din cauza AI. Ce lucruri noi trebuie să învețe cei care nu sunt dați afară

Publicat la 12:46 21 Oct 2025

Cei care își păstrează locurile de muncă vor trebui să învețe noi competențe. Sursa foto: Getty Images

În următori cinci ani angajații vor trebui să asimileze noi competențe pentru a-și păstra locurile de muncă, întrucât cerințele se vor schimba radical, ca urmare a asimilării instrumentelor de Inteligență Artificială, AI, în companii și instituții, scrie Agerpres, care citează raportul "Future of Jobs 2025 - World Economic Forum".

Astfel, 39% dintre competențele actuale se vor schimba până în 2030, se spune în documentul citat.

Capacitatea de lucru cu instrumente de AI şi Big Data (86%), reziliența (77%), gândirea creativă şi alfabetizarea digitală (74% fiecare) vor ajunge competențele prioritare pe piața muncii, în următorii cinci ani.

De asemenea, rețelele şi securitatea cibernetică (71%) devin prioritare.

Raport World Economic Forum: Dispar 92 de milioane de joburi, un sfert din locurile de muncă se schimbă radical

Studiul relevă faptul că, la nivel global, până în 2030, AI şi automatizarea vor duce la pierderea a 92 de milioane de locuri de muncă.

Pe de altă parte, estimările arată că ar urma să fie create 170 de milioane noi joburi, tocmai car urmare a răspândirii AI.

22% dintre locurile de muncă din prezent se vor schimba radical.

Potrivit raportului, marile companii de consultanță estimează că aproximativ 30% din orele de muncă actuale vor fi automatizate până în 2030.

De asemenea, iar organizațiile care valorifică la maximum potențialul talentelor vor putea genera de până la trei ori mai mult venit pe fiecare angajat, față de media pieței, arată estimările World Economic Forum.