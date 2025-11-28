Craiova, Capitala Gastronomică din Europa de Est. Turiştii pot alege între preparate tradiţionale din 11 ţări

2 minute de citit Publicat la 19:42 28 Noi 2025 Modificat la 19:44 28 Noi 2025

Craiova a devenit un punct referință de pentru gastronomia est-europeană. Sursa colaj foto: captură video Antena 3 CNN

Craiova este o atracţie turistică pentru tot anul şi a reuşit să ducă gustul la rang de artă, după ce a devenit Capitala Gastronomică Est-Europeană şi, totodată, Târgul de Crăciun de aici a fost desemnat cel mai frumos din Europa în 2025. Oamenii care vizitează oraşul pot să degusta preparate care provin din 11 state din regiune. Desigur, nu lipsesc brânzeturile de cea mai bună calitate, vinurile premiate internaţional şi berea artizanală. Autorităţile locale se uită şi la viitor însă şi au implicat în proiectul acesta şi elevii de la Liceul de Industrie Alimentară (LIA) din Craiova.

O vizită la Craiova, o călătorie culinară în 11 ţări din Europa de Est

Având statutul de "Capitală Gastronomică Est-Europeană", Craiova atrage mulţi turişti, iar la Târgul de Crăciun dorganizat de Primărie sunt aşteptaţi peste 2 milioane de oameni care vor putea alege preparate tradiţionale din 11 ţări. Bucătari, producători locali și tineri pasionați de arta culinară aduc turiștilor gusturi autentice.

"Experiențele gastronomice sunt pentru turiști în primele locuri în topul interesului. Multă lume își face vacanțele în funcție de cum arată gastronomia locului în care trebuie să se ajungă. Noi vrem să consacrăm Craiova drept «o vitrină a gastronomiilor», nu doar din Oltenia, ci a gastronomiilor din tot estul Europei", a declarat Ioan Cezar, organizator eveniment, pentru Antena 3 CNN.

11 restaurante din Craiova au un meniu preparate tradiționale din țările Europei de Est.

"Craiova devenit deja o capitală gastronomică est europeană. Sunt foarte multe restaurante din Craiova care sunt pregătite acum, în perioada Crăciunului, să primească turiștii nu numai cu mâncare tradițională românească, dar și cu mâncare din alte țări din estul Europei.

Practic, dacă vizitezi Craiova este ca și cum ai vizita, gastronomic, tot Estul European, ajungând chiar până în Azerbaijan sau Georgia, pentru că restaurantele noastre sunt pregătite", a precizat Lia Olguţa Vasilescu, primarul Craiovei, într-un interviu oferit pentru Antena 3 CNN.

Brânza de Horezu şi Cârnaţii din Topor, printre cele mai apreciate preparate tradiţionale româneşti

Producătorii locali oferă gusturi autentice și preparate tradiționale pentru oamenii care ajung în Craiova.

"Este vorba de brânza de Horezu – este o brânză maturată de oaie. Ne mândrim cu faptul că este cea mai premiată brânză românească la competiții internaționale. Avem și cârnații din Topor, sunt produşi în Vâlcea", a explicat Raluca Dumitrana, producător, potrivit sursei citate.

"Am venit cu ţestul oltenesc – cel mai mare simbol al nostru și cu făina integrală măcinată pe piatră. E o pâine făcută acasă, tradițional, în sensul în care pe noi, oltenii, ne reprezintă și ne duce la nivel european", a declarat Alexandru Ignat, producător, pentru Antena 3 CNN.

"Suntem prezenți cu brânza de burduf de oaie, telemeaua de oaie, caşcavalul simplu și afumat. Avem o vechime de peste 500 de ani în localitate", a spus Mihaela Băluţă, producător.

"Noi suntem români care producem ulei de măsline în Grecia. Noi, toată această regiune în care Craiova se află, și mă refer nu doar la România, ci și la Bulgaria și la Serbia, această regiune are o identitate și este important să ne împărtăşim unii altora atât partea culturală, cât și partea gastronomică", a menţionat un producător de ulei de măsline, prezent la eveniment.

Și bere artizanală românească încântă turiștii care o gustă.

"E bună, e aromată, berea aceasta blondă. Are aciditate, are tot ce îi trebuie: culoare, aciditate, gust, aromă. Este destul de plăcută", a spus un vizitator.

Prin Proiectul Craiova, capitala gastronomică est-europeană fiecare preparat a ajuns să spună o poveste despre oameni, tradiție și gustul autentic al regiunii.