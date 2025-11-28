Târgul de Crăciun din Craiova a fost desemnat cel mai frumos din Europa în 2025

Târgul de Crăciun din Craiova a fost desemnat cel mai frumos din Europa. Sursa foto: Facebook/Lia Olguta Vasilescu

Târgul de Crăciun din Craiova a fost desemnat cel mai frumos din Europa în 2025. Anunţul a fost făcut joi seara de primarul oraşului, Lia Olguţa Vasilescu. "Am primit 142.687 de voturi din toată lumea, cu un avans de peste 56000 de voturi față de locul II". Podiumul a fost completat de Târgul de Crăciun de la Zürich, Elveţia şi cel din capitala Letoniei, Riga.

Craiova a fost desemnată în 2025 drept gazda celui mai frumos târg de Crăciun din Europa, în urma competiției anuale organizate de platforma turistică European Best Destinations, partener oficial al Comisiei Europene, informează Agerpres. În această competiţie, pe locul al doilea s-a clasat Zürich, urmat de Riga (locul al treilea), Lisabona (locul 4), Debrecen (locul 5), Govone şi Asti (Italia – locul 6), Valkenburg (Austria – locul 7), Viena (locul 8), Montbéliard (Franţa – locul 9) şi Paris (locul 10).

Potrivit declaraţiilor Liei Vasilescu, din totalul de voturi, peste 55 la sută au provenit din afara României, în principal din SUA, Marea Britanie, Franța, Belgia, Germania și Spania. Edilul Craiovei a mai precizat în postarea de pe Facebook că victoria importantă se sărbătoreşte la sanie, cu un focuri de artificii.

"Craiova a câștigat locul 1 în competiția Târgurilor de Crăciun din Europa! Am primit 142.687 de voturi din toată lumea, cu un avans de peste 56000 de voturi față de locul II. Din totalul de voturi, peste 55 la sută au provenit din afara României, în principal din SUA, Marea Britanie, Franța, Belgia, Germania și Spania. In fiecare dintre aceste țări, Craiova se clasează fie pe locul I, fie în top 3. Mulțumim tuturor vizitatorilor și mai ales celor care ne-au votat!", a scris Lia Olguţa Vasilescu pe contul ei de Facebook, unde a publicat o imagine cu "Regatul de iarnă", inaugurat în capitala Olteniei pe 14 noiembrie; atunci Moş Crăciun s-a dat pe tiroliană, spre bucuria celor peste 100.000 de oameni.

Atracțiile de la Târgul de Crăciun din Craiova:

sania lui Moș Crăciun, care zboară la cea mai înaltă altitudine din Europa de Est;

un patinoar sclipitor;

o roată panoramică gigantică;

mai multe căsuțe pictate manual, care îi fac pe vizitatori să se simtă ca într-un basm.

Gastronomia este un alt punct forte. Târgul celebrează aromele Europei de Est şi asta pentru că aici se găsesc preparate din bucătăria armeană, grecească, turcească, dar şi din Republica Moldova, Bulgaria și multe altele, creând una dintre cele mai bogate experiențe culinare din regiune.

"Anul acesta, orașul dă viață Spărgătorul de Nuci cu ornamente gigantice, dulciuri supradimensionate, sculpturi de jucării și milioane de luminițe sclipitoare care transformă centrul într-o scenă spectaculoasă în aer liber. Atmosfera este deopotrivă grandioasă și caldă, realizată cu un nivel de detaliu care îi surprinde chiar și pe cei obișnuiți cu târgurile de Crăciun", s-a menţionat pe platforma turistică European Best Destinations despre Târgul de Crăciun din Craiova.

Programul Târgului de Crăciun de la Craiova în 2025

Târgul de Crăciun din Craiova promite un sezon de poveste, cu lumină, muzică și atmosferă magică pentru toate vârstele.

Târgul funcționează zilnic, după următorul program:

Luni - Joi, între orele 12:00 şi 22:00;

Vineri, între orele 12:00 şi 23:00;

Sâmbătă - Duminică, între orele 10:00 şi 23:00.

Ninsoarea artificială are loc în fiecare seară, odată cu survolul saniei lui Moș Crăciun.