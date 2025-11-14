Zeci de mii de oameni au participat la deschiderea Târgului de Crăciun de la Craiova. Moşul s-a dat pe tiroliană, spre bucuria tuturor

Târgul de Crăciun de la Craiova va fi deschis până pe 4 ianuarie 2026. Sursa foto: Facebook/Lia Olguta Vasilescu

Zeci de mii de oameni au participat vineri seara, la deschiderea Târgului de Crăciun 2025 de la Craiova, cel mai așteptat eveniment de peste an al orașului la care sunt așteptați cel puțin două milioane de vizitatori. Momentul în care s-au aprins instalaţiile de iluminat i-a emoţionat pe toţi cei prezenţi, de la mic la mare. Iar apariţia lui Moş Crăciun s-a transformat într-un show la înălţime, luminat de un foc impresionant de artificii – celebrul moş s-a dat pe tiroliană.

Ediție care are ca tematică povestea din "Spărgătorul de nuci", iar pentru atmosfera feerică, organizatorii au folosit circa 2 milioane de lumini, beculețe, ornamente și decorațiuni luminoase, dar și siluete de soldăței luminoși, balerine delicate și castele fermecate în culori vii cu care au creat diverse scene de basm.

Primarul Craiovei, Olguța Vasilescu, a declarat că deschiderea târgului este cea mai importantă zi de peste an pentru că Târgul de Crăciun este de fiecare dată evenimentul anului, iar la deschiderea din acest an au participat peste 100.000 de oameni.

"Anul acesta avem mai multe surprize. Una dintre ele este aceea că am adus ninsoare, pentru că ne-am dat seama de ani de zile că dacă lipsește ceva Târgului de Crăciun de la Craiova este ninsoarea și iată că anul acesta o avem. Îl avem din nou pe Moș Crăciun pe sanie și numai pe sanie, îl avem și pe tiroliană anul acesta și, desigur, foarte multe spectacole, foarte multă butaforie, foarte multe lumini, foarte multe piețe iluminate, astfel încât să nu te plictisești. În Târgul de Crăciun de la Craiova cred că poți să stai și 6 - 7 ore să te plictisești, pentru că în fiecare loc găsești ceva de făcut", a spus Olguța Vasilescu la deschiderea târgului.

Cel mai luminat târg de Crăciun din România va fi deschis până pe 4 ianuarie 2026 și este organizat în zona centrală a Craiovei - Piața "Mihai Viteazu", Piața "Frații Buzești", Esplanada Teatrul Național "Marin Sorescu", după patru zone tematice: circul - lumea caruselului, Crăciunul tradițional românesc, Satul lui Moș Crăciun pentru copii și familie și zona spectaculoasă cu sania lui Moș Crăciun și zăpadă artificială.

Una dintre noutățile acestui an este zăpada artificială generată de tunurile de zăpadă cu efecte de lumină care dau senzația că fulgii plutesc în aer. Cei mici vor avea la dispoziție patinoar, trenuleț, carusel, ateliere creative - toate într-o atmosferă de sărbătoare la care poate participa întreaga familie.

De la căsuțele amenajate, vizitatorii pot achiziționa artizanat, suveniruri, dulciuri de sezon, vin fiert, preparate tradiționale.

Primăria Municipiului Craiova a anunțat că pentru desfășurarea în condiții de siguranță a manifestărilor în perioada 14.11.2025 - 28.12.2025, vor fi instituite restricții de circulație pe străzile din centrul municipiului, din apropierea locului de desfășurare a evenimentului.

Astfel, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, pe străzile Popa Șapcă și Alexandru Ioan Cuza, tronsonul cuprins între intersecția cu str. Unirii și intersecția cu str. Arieș, traficul va fi restricționat în intervalul orar 17:00 - 23:00, când se așteaptă să fie cel mai mare număr de vizitatori.

"Traficul rutier, în zonele și perioadele menționate, va fi deviat pe arterele adiacente. Accesul în zonele restricționate va fi permis pentru autovehiculele cu regim de circulație prioritară, pentru riveranii care nu au alt acces către proprietate, precum și pentru vehiculele care transportă persoane cu handicap. Solicităm conducătorilor auto să circule cu atenție și să se conformeze semnalizărilor rutiere ce vor fi instituite", a transmis Primăria Craiova.

De asemenea, având în vedere interesul crescut pentru acest eveniment și numărul mare de turiști care vor sosi din alte localități, pe Drumul Expres Craiova - Pitești (DEx12) au fost amplasate panouri de direcționare menite să ghideze conducătorii auto către parcările existente din zona Aeroportului Internațional Craiova, unde sunt disponibile aproximativ 1.000 de locuri pentru vizitatori.

"Aceste spații oferă o alternativă practică și sigură pentru decongestionarea traficului din centrul orașului și permit vizitatorilor să își lase vehiculele într-o zonă bine organizată și ușor accesibilă. Parcările sunt dotate cu sisteme de monitorizare video permanentă, contribuind la siguranța autoturismelor și a persoanelor.

Totodată, în perimetrul respectiv vor acționa echipaje ale Poliției Locale Craiova, care vor supraveghea zona, vor oferi sprijin conducătorilor auto și vor asigura respectarea regulilor de circulație. Pentru transportul vizitatorilor din zona Aeroportului către centrul municipiului, RAT SRL Craiova pune la dispoziție Traseele 8 și 9, care facilitează legătura directă între punctele de parcare și zona centrală unde se desfășoară Târgul de Crăciun", au mai informat reprezentanții Primăriei Craiova.