Cum arată Târgul de Crăciun din Craiova. Peste 100.000 de oameni i-au trecut pragul în prima zi

1 minut de citit Publicat la 11:27 15 Noi 2025 Modificat la 12:07 15 Noi 2025

S-a deschis Târgul de Crăciun de la Craiova. Foto: Facebook/Olguța Vasilescu

Târgul de Crăciun din Craiova a început vineri după-amiază, aducând magie și culoare în centrul orașului. Chiar dacă iarna se lasă așteptată, vizitatorii se vor bucura în fiecare seară de zăpadă artificială, generată de instalații speciale, și de apariția tradițională a saniei lui Moș Crăciun.

Deschiderea a atras mii de persoane, iar atmosfera a fost plină de energie, cu lumini, decorațiuni spectaculoase și spectacole festive.

Primarul Olguța Vasilescu a scris pe Facebook că peste 100.000 de oameni au participat la eveniment.

› Vezi galeria foto ‹

Ediția din 2025 include concerte în fiecare weekend, ateliere pentru copii, casa lui Moș Crăciun și trenulețul de Crăciun, precum și o gamă variată de produse și suveniruri tematice, de la căni și ornamente, la dulciuri și vin fiert.

Târgul funcționează zilnic: luni – joi între 12:00 și 22:00, vineri între 12:00 și 23:00, iar sâmbătă – duminică între 10:00 și 23:00.