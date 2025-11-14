S-a deschis Târgul de Crăciun de la Craiova. Programul din 2025, prețuri, concerte și alte informații utile: Va ninge în fiecare seară

2 minute de citit Publicat la 15:30 14 Noi 2025 Modificat la 15:39 14 Noi 2025

Târgul de Crăciun Craiova 2025. Sursa foto: Adina Safta

Târgul de Crăciun de la Craiova și-a deschis porțile pentru ediția 2025, vineri, în jurul orei 15:00. Urmează evenimentul oficial de inaugurare, diseară, cu un spectacol inedit. Vizitatorii se vor bucura, anul acesta, de zăpadă artificială în fiecare seară și numeroase atracții, de la concerte, la produse tematice și activități pentru copii.

Târgul de la Craiova s-a deschis cu un spectacol plin de culoare și o atmosferă aglomerată

Târgul de Crăciun de la Craiova își întâmpină vizitatorii cu un concert festiv și cu tradiționala apariție a saniei lui Moș Crăciun, moment în care tunurile încep să împrăștie zăpadă artificială.

Chiar dacă iarna se lasă așteptată, craiovenii vor avea parte de ninsoare în fiecare seară, datorită instalațiilor speciale montate de autorități.

Deschiderea a atras mii de persoane, iar atmosfera este una energică și aglomerată, cu multe familii venite să vadă luminile și decorurile noi.

Cazările în oraș erau epuizate încă de acum o săptămână, semn că mulți turiști au rezervat acest weekend special pentru a vizita deja faimosul târg de Crăciun.

Programul Târgului de Crăciun de la Craiova în 2025

Târgul de Crăciun din Craiova promite un sezon de poveste, cu lumină, muzică și atmosferă magică pentru toate vârstele.

Târgul funcționează zilnic, după următorul program:

Luni – Joi: 12:00 – 22:00

Vineri: 12:00 – 23:00

Sâmbătă – Duminică: 10:00 – 23:00

Ninsoarea artificială are loc în fiecare seară, odată cu survolul saniei lui Moș Crăciun.

Care sunt prețurile

Vizitatorii pot găsi o gamă variată de suveniruri și produse tematice. Spre exemplu, la „Căsuța cu Minuni”, prețurile orientative sunt:

Căni: de la 30 lei

Set de căni „Spărgătorul de Nuci”: 100 – 150 lei

Ornamente cu Spărgătorul de Nuci: de la 25 lei

Căciulă de iarnă: 40 lei

Mănuși: 20 lei

Bandane: 40 de lei

Jucării - de la 20 de lei

De asemenea, standurile oferă dulciuri, vin fiert, decorațiuni și alte produse tradiționale de sezon.

Concerte și activități pentru copii

Ediția 2025 include un program bogat de divertisment: