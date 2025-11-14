S-a deschis Târgul de Crăciun de la Craiova. Programul din 2025, prețuri, concerte și alte informații utile: Va ninge în fiecare seară

Târgul de Crăciun de la Craiova și-a deschis porțile pentru ediția 2025, vineri, în jurul orei 15:00. Urmează evenimentul oficial de inaugurare, diseară, cu un spectacol inedit. Vizitatorii se vor bucura, anul acesta, de zăpadă artificială în fiecare seară și numeroase atracții, de la concerte, la produse tematice și activități pentru copii.
Târgul de la Craiova s-a deschis cu un spectacol plin de culoare și o atmosferă aglomerată
Târgul de Crăciun de la Craiova își întâmpină vizitatorii cu un concert festiv și cu tradiționala apariție a saniei lui Moș Crăciun, moment în care tunurile încep să împrăștie zăpadă artificială.
Chiar dacă iarna se lasă așteptată, craiovenii vor avea parte de ninsoare în fiecare seară, datorită instalațiilor speciale montate de autorități.
Deschiderea a atras mii de persoane, iar atmosfera este una energică și aglomerată, cu multe familii venite să vadă luminile și decorurile noi.
Cazările în oraș erau epuizate încă de acum o săptămână, semn că mulți turiști au rezervat acest weekend special pentru a vizita deja faimosul târg de Crăciun.
Programul Târgului de Crăciun de la Craiova în 2025
Târgul de Crăciun din Craiova promite un sezon de poveste, cu lumină, muzică și atmosferă magică pentru toate vârstele.
Târgul funcționează zilnic, după următorul program:
- Luni – Joi: 12:00 – 22:00
- Vineri: 12:00 – 23:00
- Sâmbătă – Duminică: 10:00 – 23:00
Ninsoarea artificială are loc în fiecare seară, odată cu survolul saniei lui Moș Crăciun.
Care sunt prețurile
Vizitatorii pot găsi o gamă variată de suveniruri și produse tematice. Spre exemplu, la „Căsuța cu Minuni”, prețurile orientative sunt:
- Căni: de la 30 lei
- Set de căni „Spărgătorul de Nuci”: 100 – 150 lei
- Ornamente cu Spărgătorul de Nuci: de la 25 lei
- Căciulă de iarnă: 40 lei
- Mănuși: 20 lei
- Bandane: 40 de lei
- Jucării - de la 20 de lei
De asemenea, standurile oferă dulciuri, vin fiert, decorațiuni și alte produse tradiționale de sezon.
Concerte și activități pentru copii
Ediția 2025 include un program bogat de divertisment:
- Concerte în fiecare weekend, cu artiști locali și invitați speciali
- Ateliere pentru copii, unde cei mici pot crea ornamente și decorațiuni
- Casa lui Moș Crăciun, deschisă zilnic pentru poze și întâlniri
- Trenulețul de Crăciun, foarte apreciat de familii.