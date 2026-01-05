Concertul extraordinar de Anul Nou, eveniment de gală la Opera Naţională. Viena, La Belle Époque: arii și duete din opere celebre

Concertul Extraordinar de Anul Nou, organizat de Fundația Calea Victoriei și Opera Națională București. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Concertul Extraordinar de Anul Nou de la Opera Națională București a adus pe scenă melodii interpretate de Symphactory Orchestra sub bagheta dirijorului Tiberiu Soare. Soliștii au făcut ca fiecare piesă să fie plină de emoție, iar interpretările lor au încântat publicul, care s-a simţit mai aproape de atmosfera din perioada La Belle Époque.

Concertul Extraordinar de Anul Nou a revenit pe 4 ianuarie 2026 la Opera Națională București, cu arii și valsuri vieneze La Belle Époque. Desigur, programul serii a inclus şi duete din opere și operete celebre, interpretate de soliști de excepție.

"Este a XII-a ediţie a Concertului Extraordinar de Anul Nou care este prima iniţiativă de acest gen din ţara noastră. E important să spun că este o idee care îi aparţine lui Tiberiu Soare, dirijorul nostru şi noutatea acestui an este repertoriul: vor fi multe arii din opere şi operete, care, de regulă, nu se cântă la noi. Este un program inedit pentru publicul nostru, program care ne duce să facem o călătorie imaginară muzicală în Viena: La Belle Époque", a declarat Sandra Ecobescu, preşedinta Fundaţiei Calea Victoriei, pentru Antena 3 CNN.

Concertul Extraordinar de Anul Nou, organizat de Fundația Calea Victoriei și Opera Națională București, a oferit publicului o întâlnire cu muzica clasică a unor mari compozitori.

"Am hotărât să fie Viena, dar o anumită perioadă, un anumit gen de muzică, şi anume muzica pe care se dansa şi care se asculta în saloanele vieneze. O să fie Strauss fiul, Kálmán şi alţi compozitori din perioada aceea – o muzică foarte interesantă şi o muzică extrem de efervescentă, care, cumva, se potriveşte foarte bine cu bucuria de la început de an", a mai precizat Sandra Ecobescu, preşedinta Fundaţiei Calea Victoriei.

De la melodiile pentru vals, până la polca, dansul şi genul muzical întâlnit în saloanele vieneze celebre din perioada La Belle Époque, fiecare sunet a transpus publicul într-o atmosferă elegantă și plină de farmec, emoție și rafinament.

Seara de pe scena Operei Naţionale Bucureşti, unde a avut loc Concertul Extraordinar de Anul Nou, s-a încheiat sub aplauzele publicului, într-o atmosferă caldă, care a celebrat muzica, eleganța și bucuria începutului lui 2026.