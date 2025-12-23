Percheziţii la vila în care a locuit Rodica Stănoiu. Laptopurile şi telefoanele mobile urmează să fie analizate de procurori

Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției și profesor universitar, a murit pe 3 decembrie. Sursa foto: Agerpres

La casa fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu, au loc marţi percheziţii. Surse din cadrul anchetei au declarat pentru Antena 3 CNN că fac verificări inclusiv în biroul fostului ministru, unde ar putea găsi informaţii importante. De asemenea, cercetările se fac atât pentru ucidere din culpă, cât şi pentru acces ilegal la un sistem informatic. Tocmai de aceea vor fi ridicate de aici laptopuri, tablete, telefoane mobile şi orice alte suporturi de stocare, care urmează să fie analizate de procurori. Rodica Stănoiu a fost îmormântată joi, 18 decembrie, pentru a doua oară, după ce procurorii au dispus deshumarea pentru a investiga circumstanțele decesului.

Anchetatorii verifică bunurile de valoare din vila Rodicăi Stănoiu

În urma controverselor apărute în urma morţii Rodicăi Stănoiu, dar mai ales în jurul testamentului pe care aceasta l-ar fi lăsat, procurorii şi poliţiştii din Ilfov au descins în zorii zilei de marţi în vila în care aceasta trăit. Verificările au început la ora şase dimineaţa, iar la prânz, oamenii legii încă se află la adresă.

La percheziţiile de la domiciliul fostului ministru al Justiţiei participă şi Marius Calotă, cel care i-ar fi fost partener de viaţă în ultimii cinci ani şi care ar urma, potrivit testamentului – în forma actuală – să primească cea mai mare din avere. Este vorba despre o locuinţă, un autoturism, dar şi titluri de stat.

Rodica Stănoiu a lăsat în urma ei o avere impresionantă. Procurorii şi poliţiştii din Ilfov au venit la şase dimineaţa la domiciliul fostului ministru al Justiţiei.

Percheziţiile de la vila Rodicăi Stănoiu se fac şi în contextul în care, cu doar două săptămâni înainte de deces, ea a fost la Institutul Național de Medicină Legală "Mina Minovici" pentru obţinerea unui certificat, pentru că ar fi avut în plan să îşi modifice testamentul.

Fostul ministru al Justiţiei, Rodica Stănoiu, a încetat din viaţă pe 3 decembrie, la vârsta de 86 de ani, după ce ar fi suferit un infarct.