Kelemen Hunor confirmă că propunerea de premier a lui Nicuşor Dan este Luca Niculescu, şi cere PSD, PNL şi USR să se aşeze la masă

Luca Niculescu este favoritul Preşedintelui Nicuşor Dan pentru funcţia de prim-ministru. Foto: Agerpres

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marţi, după o discuţie de o oră cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, că cele patru partide pro-europene trebuie să se aşeze la masă şi să negocieze urgent o variantă de guvern minoritar, pentru că, în caz contrar, România va intra în colaps. Actualul Guvern, care este interimar, nu poate face rectificarea bugetară şi se va ajunge în situaţia în care nu se vor mai plăti salariile în sectorul bugetar din această cauză. Preşedintele UDMR le propune celor de la PNL, PSD şi USR să accepte votul de validare pentru un guvern minoritar, cu "un set minimal de acord pe câteva chestiuni simple"

Preşedintele UDMR a confirmat, de asemenea, că a discutat săptămâna tercută, cu Preşedintele Nicuşor Dan, despre varianta în care să fie desemnat drept candidat de prim-ministru Luca Niculescu.

Kelemen Hunor: În continuare insist, indiferent care va fi decizia președintelui Dan, dacă îl desemnează pe unul sau pe altul, să existe un vot de învestire din partea fostei coaliții sau măcar cel puțin din partea PNL, PSD și UDMR.

Și sigur, după ce guvernul este învestit, fiecare își vede de treabă în opoziție sau cei care vor fi la guvernare, de guvernare, fiindcă este o responsabilitate comună. Cred că ar trebui să ajungem la un set minimal de acord pe câteva chestiuni simple, de bun-simț, fără să mergem cu așteptări extravagante: bugetul de anul viitor, investițiile de anul viitor, deficitul pentru anul viitor.

Și, bineînțeles, câteva chestiuni legate de ce a mai rămas în suspensie, chiar se poate discuta și de legea salarizării înainte de buget. Și dacă un set minimal, un acord minimal s-ar contura, atunci noi am optat pentru o astfel de majoritate de învestire a Guvernului.

Asta ar fi și este responsabilitatea noastră, a tuturor celor care acum un an și ceva am format un guvern cu o majoritate stabilă care, din păcate, n-a funcționat mai mult de câteva luni, până în luna mai. Deci asta a fost abordarea mea, asta rămâne abordarea mea și – sigur – ar trebui o discuție între lideri, între Grindeanu, Bolojan, cu mine și cine mai e să fie la această discuție, să vedem dacă se poate găsi o astfel de majoritate de învestire a unui guvern.

Deci nu vorbesc de funcționare, ci de altceva. Altfel, se va întâmpla exact ce vedeți astăzi în Parlamentul României: majorități conjuncturale pe chestiuni politice.

Nu pe chestiuni administrative, cum s-a întâmplat săptămâna trecută, ci pe chestiuni politice, de la TVR la radio și acum la alte proiecte de legi unde se formează o altă majoritate; dar tot AUR va juca pe teren și ceilalți vor fi doar cei care vor intra pe rând de pe banca de rezervă.

Deci asta se va întâmpla dacă noi nu suntem în stare să punem un guvern: atunci jucătorul va fi AUR, va crește în continuare, va fi peste 40% și dimineața face majoritate cu PSD și după-masă face majoritate cu USR și cu PNL, cum s-a întâmplat acum câteva minute.

Reporter: Deci e timpul ca atât PNL, cât și USR să renunțe la rezoluțiile adoptate în mod repetat?

Kelemen Hunor: Asta nu știu, nu e treaba mea cine la ce renunță. Nu mă încurc eu în tehnicalitățile partidelor politice. Aici ai o responsabilitate față de țară. Eu n-am nicio responsabilitate față de partidele politice. Deci eu spun că ori facem acest lucru, ori fiecare la rând va juca cu AUR pe terenul AUR.

Reporter: Pentru că tot ați fost la Sorin Grindeanu: l-ați întrebat dacă are de gând sau există vreo posibilitate de a face PSD guvern cu AUR?

Kelemen Hunor: Nu va face. Așa mi-a zis. Deci ați văzut că de la o oră la alta se schimbă majoritatea conjuncturală. Am impresia că fiecare poate, că PNL și USR cu AUR acum au făcut o majoritate pentru un proiect de lege ca să lucreze paralel cu PNL și să vină cu raportul astăzi, mâine, în plenul Parlamentului.

Reporter: Dar în discuția cu domnul Grindeanu, PSD își menține această idee că poate să facă și un guvern exclusiv dintr-o singură formație politică, ca să aibă susținerea celorlalte la învestire? Adică un guvern eminamente format din PSD?

Kelemen Hunor: Eu nu știu ce înseamnă eminamente din PSD, dar în acest moment sunt două variante: varianta PSD cu propunerea lor de premier și varianta PNL-USR-UDMR cu propunerea de premier. Deci alte soluții, adică alte variante, alte propuneri nu există din partea partidelor politice. Ce se va întâmpla după desemnare? Habar n-am, nu știu.

Reporter: Ați discutat cu președintele săptămâna trecută despre varianta Luca Niculescu – premier?

Kelemen Hunor: La această întrebare mi-e greu să răspund, că nu vreau să vă mint. Și nu vreau să spun că nu. Am discutat, da. Ok. Atâta pot să vă spun.

Reporter: Ați avut o consultare și cu domnul Bolojan, înțelegem, nu doar cu domnul Grindeanu. În această discuție pe care ați avut-o cu domnul Bolojan, ați primit un semnal din partea liderului liberal că ar putea să susțină o variantă de premier apolitic la învestire?

Kelemen Hunor: Săptămâna trecută am avut o discuție lungă cu domnul Bolojan între patru ochi, cred că joi. Și nu știu dacă greșesc, sper că nu, că prima dată l-am simțit un pic mai flexibil în ceea ce privește învestirea unui guvern – în anumite condiții, bineînțeles.

Nu mi-a zis condițiile, nu am intrat în detalii, dar dorința lui de a da un guvern cu atribuții depline mi-a fost clară. Dar sigur, până când nu discuți, până când nu vezi detaliile, mai departe nu m-aș duce, dar da, și Ilie Bolojan dorește să se termine acest interimat și să existe un guvern.

Reporter: Dar după discuțiile pe care le-ați avut și cu Nicușor Dan, când vedeți posibilă o desemnare și o învestire a unui guvern? Pentru că în momentul de față nimeni nu-și dă seama unde ar fi problema sau de ce nu se face primul pas.

Kelemen Hunor: La această întrebare nu pot să vă răspund, că nu eu desemnez primul-ministru și bănuiesc că președintele dorește să aibă cât de cât siguranța că va trece acel guvern oricum, indiferent cine va fi desemnat. În momentul desemnării ar trebui să aibă creionată o majoritate, altfel în 10 zile, în condițiile date, nu rezolvi nimic. În 10 zile ajunge unde a ajuns domnul Veștea sau unde a ajuns domnul Tomac.

Deci înainte de desemnare ar trebui purtate câteva discuții între lideri, în primul rând, și după aceea, sigur, președintele decide când dorește el. Aici nu am ce comenta, că nu eu desemnez primul-ministru.

Reporter: De ce nu ați făcut consultări la Palatul Cotroceni în aceste zile?

Kelemen Hunor: Bănuiesc că va face domnul președinte consultări, dar nu am nicio informație când dorește. Dar eu cred că trebuie să facă niște consultări formale, conform Constituției, la un moment dat. Când consideră el, aici chiar n-am cum să intru în speculație.

Reporter: Scenariul alegerilor anticipate, în cazul în care nu va exista un consens, este unul real?

Kelemen Hunor: Este. E un scenariu real, asta. Nu putem nega.

Reporter: Dar Sorin Grindeanu, că tot ați discutat cu el, a arătat flexibilitatea de a veni cu, sau a accepta, condiții pentru programul de guvernare?

Kelemen Hunor: Nu am intrat în astfel de detalii, fiindcă nu cunoaștem condițiile unuia sau altuia. Deci condițiile trebuie să fie, pe de-o parte, acceptabile, de bun-simț și în favoarea țării. Atât. Nu trebuie altceva. Nu trebuie condiții legate de persoane, legate de nu știu care minune posibilă sau imposibilă.

E simplu: suntem în septembrie, rectificarea nu s-a făcut; trebuie rectificarea, altfel mâine, poimâine vor fi câteva instituții importante care nu mai au bani pentru salarii și nu poate să dea ministrul, că nu are în pix, nu are în sertar bani.

Deci trebuie rectificarea, trebuie să pregătești proiectul de buget și, bineînțeles, dacă se poate ar trebui adoptată și legea salarizării, fiindcă altfel anul viitor vom fi în situația în care trebuie crescute salariile; dar crești salariile cu aceeași valoare de 10-11 miliarde cât ar fi trebuit pentru a închide legea salarizării, dar păstrezi dezechilibrele în sistem, dezechilibrele uriașe.

Și asta nu este corect. Deci sunt câteva chestiuni care trebuie discutate. Și ținta de deficit pentru anul viitor, că eu aici cred și sunt convins că dacă noi nu vom respecta ținta de deficit, dacă nu vom avea un guvern repede și un buget în decembrie, să nu ne mirăm dacă la începutul anului viitor, la următoarea evaluare, Fitch sau Moody's ne aruncă în junk. Să nu ne mirăm deloc.

Reporter: E posibil ca raportul de pe 2 octombrie de la S&P să ne retrogradeze sau să ne mențină?

Kelemen Hunor: Nu, acolo eu nu cred că vom avea probleme. Sper. N-am nicio siguranță, dar eu cred că probleme acolo nu vom avea probleme mari. Alex Nazare are capacitatea de a explica și pe deficit, și pe ceea ce am făcut, că suntem în grafic în 2026, mai ales după decizia de la Fitch și Moody's, nu cred că vom avea probleme cu S&P, dar, mă rog, trebuie să așteptăm.

Reporter: Ce se întâmplă cu USR? Pentru că și USR are aceleași restricții ca și Partidul Național Liberal în privința susținerii unui guvern USL. Am discutat cu domnul Fritz...

Kelemen Hunor: E o întrebare la care nu am posibilitatea să răspund. Nu, în ultima săptămână, în ultimele două săptămâni, n-am discutat cu domnul Fritz.

Reporter: În legătură cu zborul privat spre Mykonos, printre cei 13 s-a aflat și un senator UDMR. Ați discutat cu domnul Antal Lorand?

Kelemen Hunor: Mi-a trimis ieri un mesaj să-mi spună: „Uite ce s-a întâmplat!" Dar mai mult nu am discutat. El n-avea ce căuta în acel avion. În calitate de senator și președinte de comisie, nu a avut niciun mandat de la UDMR și sunt convins că oamenii de afaceri și fără el ar fi făcut ceea ce doreau să facă.

Din punctul meu de vedere, a fost o greșeală să meargă în acel avion, în acel loc și cu acele persoane. Acum, sigur, nu vreau să comentez calitatea niciunuia, dar el n-avea ce căuta în acel avion. Dar nu vreau să comentez eu calitatea și prezența altor persoane, dar în acea componență, acea delegație n-avea niciun sens politic și în niciun fel.

Electoratul ne va sancționa pe noi, pe fiecare, pentru ceea ce facem.

Reporter: Ar trebui să se reglementeze activitatea de lobby? Noi nu avem o lege a lobby-ului în momentul de față și vedem că, inclusiv reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie, găsesc metode de a crea o comunicare între reprezentanța legislativului și mediul de afaceri, dar și reprezentanți ai puterii.

Kelemen Hunor: Da, eu susțin de ani de zile, încă din perioada lui Băsescu, după aceea, în perioada lui Iohannis, noi am spus de foarte multe ori că da, România ar trebui să aibă o lege a lobby-ului. Nu știu cum trebuie să arate, poate să fie cum... că dacă ceva nu este reglementat, sigur, din punct de vedere legal poți să spui că legal n-a făcut nimic rău, dar există și moralitatea, există și incompatibilități nescrise și de aceea eu cred că e bine să fie reglementată activitatea de lobby. Deci trebuie să aibă România o astfel de lege.

Reporter: Legat de votul de azi, cu votul PSD și AUR, pentru conducerile TVR și Radio, cei de la PNL spun că vor face o sesizare la CCR pentru că dânșii consideră că totul este neconstituțional. Îi veți susține pe cei de la PNL?

Kelemen Hunor: Da, putem susține, nu asta e problema. La Curtea Constituțională vom vedea decizia. Din păcate, iarăși ajung la acea constatare cu care am început. Dacă nu suntem în stare PSD, PNL, USR, UDMR, minorități să găsim o soluție, atunci doar majorități conjuncturale veți vedea în jurul celor de la AUR. Asta se va întâmpla.

Reporter: Proiectul pentru reducerea numărului de parlamentari la 300, care tocmai va intra în dezbaterea comisiilor, se înscrie în această conjunctură?

Kelemen Hunor: Da, este în această logică. PNL, USR și AUR sunt acum pe partea aia, la altul într-o majoritate. Și mâine se va întâmpla invers și după aceea iarăși așa, în funcție de proiectele de lege și de agenda Parlamentului sau agenda unora sau altora din Parlament. Dar în jurul lui AUR vor dansa cu toții.

Asta este marea problemă. Și atunci ne mirăm de ce oamenii spun: „Dacă nu sunteți în stare, lăsați-i pe AUR, să vină să faceți anticipate și atunci AUR va guverna singur”. Deci e o mare greșeală din partea fiecăruia.

Reporter: Nu sunteți Nicușor Dan, dar sunteți afectați de deciziile președintelui. Considerați că ar fi trebuit să vină mai repede cu o desemnare sau să grăbească un pic pașii? Avem deja 87 de zile de la precedenta desemnare, Adrian Veștea. Ar fi trebuit să vină mai repede?

Kelemen Hunor: După moțiune, a doua zi eu i-aș fi dat mandatul lui Grindeanu. Asta aș fi făcut. Atunci nu a avut președintele nicio propunere. Atunci nimeni nu a propus nimic după ce a picat guvernul condus de Bolojan. Dar eu, dacă aș fi fost președinte, nu sunt, n-o să fiu, asta aș fi făcut. Dar acum are două propuneri din partea celor două blocuri. Acum sigur nu mai este în situația de a spune că nu are propunere. Atunci avea acest argument. Deci în iulie-august îl înțeleg.

Viața politică românească, din acest punct de vedere, a intrat într-o eră a instabilității. Vreți, nu vreți, asta va fi în anii care urmează. O oarecare instabilitate permanentă și aici depinde de lideri cum și în ce măsură au capacitatea de a găsi soluții pentru țară. Nu pentru ei, nu pentru... Eu sunt, din acest punct de vedere, relaxat, că nu o să fiu nici premier, nici președinte.

Deci îmi permit să spun că dacă nu vă mișcați, dacă nu ne mișcăm, atunci toți vor dansa în jurul lui AUR. Și asta creează instabilitate, creează sentimentul că nu suntem în stare să guvernăm, că nu suntem în stare să dăm soluții pentru țară și să nu ne mirăm că AUR este la 40%.