Petrișor Peiu spune că nu au existat negocieri PSD-AUR: „E clar ca lumina zilei că nu se poate forma o majoritate stabilă”

Petrişor Peiu, liderul senatorilor AUR. Foto: Agerpres

Petrișor Peiu a declarat duminică seară, la Antena 3 CNN, că nu au existat negocieri cu PSD pentru formarea unei majorități parlamentare. Liderul senatorilor AUR a adăugat că este „limpede ca lumina zilei” că criza politică se va prelungi, deoarece în acest moment nu se poate forma o majoritate stabilă. Peiu a insistat că singura soluție pentru a ieși din criză este organizarea de anticipate, la finalul cărora, a spus el, AUR va da guvernul.

„Am zis că ar fi corect dacă vor voturi de la AUR să discute instituțional cu noi. Nu, pentru că domnul Grindeanu chiar astăzi a respins această posibilitate”, a spus Peiu când a fost întrebat dacă au existat discuții cu PSD pentru formarea unei majorități parlamentare.

Petrișor Peiu a fost întrebat, de asemenea, și de ce președintele AUR crede că România nu va avea un guvern cu puteri depline până la data de 21 septembrie. Liderul senatorilor AUR a spus că este o chestiune „de fler”, dar iată că pare că afirmația lui George Simion se adeverește.

„Eu nu am făcut acest calcul, domnul Simion a avut o postare. Eu nu l-am întrebat, dar văd că se cam adeverește. Cred că e vorba de un fler pe care unii politicieni îl au. Eu nu am fler, eu sunt om care calculează de zece ori înainte de a spune ceva. Eu cred că este extrem de dificil și destul de puțin probabil să se facă un guvern. Cred că domnul președinte Dan nu va desemna un candidat la funcția de premier până când nu va avea majoritatea”, a spus Peiu.

Peiu: Un guvern Nazare nu e recomandabil

Senatorul AUR a adăugat că în opinia sa un guvern condus de Alexandru Nazare nu este „recomandabil”, în condițiile în care numele actualului ministru liberal al Finanțelor este vehiculat ca fiind luat în calcul de Nicușor Dan pentru această funcție.

„Alexandru Nazare e un om decent, dar e vinovat de niște decizii cel puțin neinspirate în privința taxelor de consum și știți părerea mea. Din acest punct de vedere nu e recomandabil să avem un guvern Nazare. A mai făcut ceva de nepermis domnul Nazare, din punct de vedere al comportamentului unui ministru de Finanțe. A spus public că o agenție de rating prestigioase și-a schimbat decizia în două sau trei ore, nu mai țin minte, ca urmare a unui telefon pe care l-a dat domnia sa, asta a pătat iremediabil prestigiul acelei agenții”, a spus Peiu.

Liderul senatorilor AUR a insistat că „soluția corectă” este organizarea de alegeri anticipate, la finalul cărora, „probabil” că partidul condus de George Simion va putea forma guvernul.

„Soluția corectă din punct de veere al funcționării și al principiilor democrațiilor de tip occidental ține de alegeri anticipate, e clar ca lumina zilei că nu se poate forma o majoritate stabilă. Eu nu știu ce va face domnul președinte Dan, nu sunt un apropiat al dânsului. Dar aritmetica parlamentară va arăta cu totul diferit decât situația de acum”, a spus Peiu.

De asemenea, el a adăugat că percepția oamenilor despre AUR se va schimba atunci când partidul va ajunge la putere: „Când vom ajunge la putere lumea va observa că toate năzbâtiile care se spuneau despre noi nu sunt reale și vor spune uite „s-a melonizat AUR”, nu s-a melonizat, el așa a fost dintotdeauna”, a spus Peiu.

Nicușor Dan amână să facă o desemnare

La patru luni de la demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, nu este deloc clar cum se va finaliza criza politică.

Președintele Nicușor Dan nu se grăbește să facă o nouă desemnare pentru funcția de premier, iar la Cotroceni este analizată în continuare varianta unui prim-ministru independent politic, au declarat surse pentru Antena 3 CNN. În negocierile politice, numele care rămân în joc sunt Alexandru Nazare și Sorin Grindeanu.

Nicuşor Dan a purtat discuţii telefonice de „tatonare” cu liderii partidelor, cărora le-ar fi prezentat o nouă variantă de premier, un nume „surpriză”, care provine din afara partidelor şi care nu a fost până acum în dicuţiile politice, pentru a vedea dacă această propunere ar întruni majoritatea parlamentară necesară, potrivit surselor Antena3.ro.

La 5 mai 2026, Guvernul Ilie Bolojan a fost demis prin moţiunea de cenzură iniţiată de PSD, AUR şi PACE - Întâi România. De atunci, preşedintele Nicuşor Dan a făcut două nominalizări de premier: Eugen Tomac şi Adrian Veştea. Premierul desemnat Eugen Tomac nu a mai ajuns în Parlament. El și-a depus mandatul, în timp ce cabinetul propus de Adrian Veştea a fost respins în parlament la 22 iunie.