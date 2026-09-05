Unde se află România, la 4 luni de la demiterea Guvernului Bolojan. Cât de departe e sfârșitul crizei politice

România marchează, pe 5 septembrie, patru luni de când Guvernul Bolojan a fost demis, iar țara nu are un nou cabinet cu puteri depline. Sursă colaj: Hepta

La patru luni de la demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, nu este deloc clar cum se va finaliza criza politică. Ultimele informații, potrivit surselor Antena 3 CNN sunt că președintele Nicușor Dan le-a propus partidelor din fosta coaliție numele unui tehnocrat, om de afaceri. Propunerea, făcută informal, ar fi urmat să fie oficializată în funcție de reacțiile PSD, PNL, USR și UDMR.

Absența nominalizării formale ar putea însemna implicit că numele propus nu a întrunit acceptul partidelor într-o măsură suficientă, astfel încât să adune cel puțin 233 de voturi necesare pentru învestitură.

Cronologia celor patru luni în care România nu a avut un guvern cu puteri depline, în continuare, așa cum a fost consemnată de Agerpres.

La 5 mai 2026, Guvernul Ilie Bolojan a fost demis prin moţiunea de cenzură iniţiată de PSD, AUR şi PACE - Întâi România. De atunci, preşedintele Nicuşor Dan a făcut două nominalizări de premier: Eugen Tomac şi Adrian Veştea. Premierul desemnat Eugen Tomac nu a mai ajuns în Parlament. El și-a depus mandatul, în timp ce cabinetul propus de Adrian Veştea a fost respins în parlament la 22 iunie. Din 22 iunie, preşedintele nu a mai făcut alte nominalizări de premier. Partidele au anunțat, în perioada de după 22 iunie, că propunerile proprii de premier sunt Sorin Grindeanu (PSD), respectiv Siegfried Mureşan (PNL, USR, UDMR).

Cronologia evenimentelor după moţiunea de cenzură din 5 mai 2026

PSD a retras sprijinul pentru Guvernul Bolojan la "Momentul adevărului"

* 20 aprilie: Într-un eveniment intitulat "Momentul adevărului", organizat la Palatul Parlamentului, PSD a decis retragerea sprijinului politic pentru Guvernul Ilie Bolojan, motivând "prăbuşirea economico-socială din ultimele 10 luni" şi "lipsa dialogului real în Coaliţie şi cu partenerii sociali".

* 23 aprilie: Miniştrii PSD din cadrul coaliţiei de guvernare PSD, PNL, USR, UDMR şi-au înaintat demisiile, motivând că "premierul nu mai are sprijinul unei majorităţi parlamentare, ceea ce înseamnă că nu mai are legitimitatea democratică de a exercita funcţia de conducere a Guvernului României".

* 5 mai: Guvernul Ilie Bolojan a fost demis prin moţiunea de cenzură iniţiată de PSD, AUR şi PACE - Întâi România şi intitulată "Stop [Planului Bolojan] de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului".

Nicușor Dan îl desemnează pe consilierul onorific Eugen Tomac pentru funcția de premier

* 18 şi 21 mai: Au avut loc primele consultări formale preşedinte - partide parlamentare, în vederea desemnării premierului. Pe 18 mai, au avut loc consultări cu reprezentanţi ai PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, ai minorităţilor naţionale, S.O.S. România şi POT. Liderii partidelor menţionate nu au avansat nume de premieri, ci doar au prezentat condiţiile şi formulele în care ar face parte dintr-un viitor guvern. La 21 mai, preşedintele a avut consultări cu parlamentari din grupurile parlamentare "Uniţi pentru România" şi "PACE - Întâi România", precum şi cu cei neafiliaţi.

* 4 iunie: Preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat pe europarlamentarul Eugen Tomac pentru funcţia de premier.

* 14 iunie: Premierul desemnat, Eugen Tomac, şi-a depus mandatul, fără să mai meargă la vot în parlament. "Am plecat în urmă cu 10 zile cu convingerea că pot convinge partidele afiliate familiilor europene, pentru a le câştiga încrederea. Nu am găsit această atitudine din partea tuturor partidelor", a spus Eugen Tomac, la Palatul Cotroceni.

Nicușor Dan îl propune pe Adrian Veștea, după ce Tomac și-a depus mandatul

* 14 iunie: Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că îl propune pentru funcţia de premier pe liberalul Adrian Veştea, după ce Eugen Tomac şi-a depus mandatul de premier desemnat în aceeaşi zi.

* 14 iunie: Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a calificat drept "un act ostil" desemnarea lui Adrian Veştea pentru funcţia de prim-ministru, menţionând că este "o evidentă încercare de rupere" a partidului. El a subliniat că nu a fost informat asupra intenţiei preşedintelui Nicuşor Dan de a-l desemna pe Veştea pentru această funcţie.

* 21 iunie: În cadrul Congresului extraordinar al PNL au fost adoptate două rezoluţii care prevăd că participarea membrilor partidului la construcţia unui Guvern cu PSD va genera excluderea lor şi prin care se solicită demisia din PNL a lui Adrian Veştea, Lucian Bode, Rareş Bogdan, Hubert Thuma şi a Alinei Gorghiu. De asemenea, Ilie Bolojan a fost reales în funcţia de preşedinte al partidului.

Propunerea de cabinet a lui Adrian Veștea pică în Parlament cu 189 de voturi

* 22 iunie: Guvernul Adrian Veştea a fost respins de parlament, cu 189 de voturi "pentru" şi 23 de voturi împotrivă, din 212 voturi exprimate. Premierul desemnat, Adrian Veştea, a declarat, în aceeaşi zi, după ce Guvernul propus de el a fost respins de parlament, că votul nu a fost cel pe care l-a sperat pentru România, dar îl respectă.

* 23 iunie: Au avut loc consultări formale preşedinte - partide, în vederea desemnării premierului. La finalul consultărilor, Nicuşor Dan a declarat că varianta care pare să se contureze după consultările de la Cotroceni este cea a unui guvern minoritar, iar procesul de formare a unui nou executiv trebuie să fie "accelerat". Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat, în urma consultărilor cu preşedintele, că PSD este gata să îşi asume guvernarea. Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat, după consultările cu preşedintele Nicuşor Dan, că un Pact pentru România reprezintă "o formulă realistă prin care putem avea în termen scurt un guvern, care să fie valabil până la sfârşitul anului, pe care forţele politice l-ar semna". Ilie Bolojan a propus ideea de guverne minoritare, fie în jurul PSD, fie în jurul PNL, USR, UDMR. Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat că USR nu va putea să susţină un guvern din care face parte PSD. Preşedintele AUR, George Simion, a declarat că parlamentarii partidului vor susţine doar un premier propus de Alianţa pentru Unirea Românilor şi un guvern din care face parte formaţiunea sa.

* 24 iunie: Biroul Permanent Naţional al PSD a decis, în unanimitate, ca partidul să îşi asume guvernarea, iar preşedintele social-democraţilor, Sorin Grindeanu, să fie propunerea de premier, conform declaraţiilor liderului PSD.

* 26 iunie: Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a anunţat că europarlamentarul Siegfried Mureşan este propunerea comună a PNL, USR şi UDMR pentru funcţia de prim-ministru al României.

* 14 iulie: Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, în contextul reuniunii Coaliţiei de Voinţă pentru Ucraina, că "alegerile anticipate ar prelungi starea de incertitudine şi n-ar aduce, de fapt, nimic nou, pentru că toate sondajele ne spun că vom fi cam tot acolo, fără o posibilitate de a forma o majoritate, fără o discuţie între exact aceleaşi partide care nu reuşesc să aibă o discuţie acum".

Nicușor Dan lasă partidele să găsească o majoritate

* 16 iulie: În cadrul unui eveniment organizat sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României şi sub egida Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România, întrebat care care este soluţia la criza guvernamentală, preşedintele Dan a răspuns că este treaba partidelor să găsească o majoritate. "Nu este un răspuns pe care să-l dau eu. Eu am pus nişte condiţii, mai departe e treaba partidelor să găsească acea majoritate. (...) În acest moment niciunul din cei doi premieri propuşi (n. r.: Siegfried Mureşan şi Sorin Grindeanu) nu face o majoritate, dacă aş şti că o face, l-aş nominaliza mâine".

* 27 august: Preşedintele României, Nicuşor Dan, a anunţat că va relua discuţiile cu partidele politice la 1 septembrie pentru formarea unei majorităţi parlamentare pentru învestirea unui guvern cu puteri depline. "Acum, imediat la 1 septembrie, o să avem o nouă consultare, o să vedem, formală sau informală, şi eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil. Eu cred că este o urgenţă, cred că toată lumea realizează că este o urgenţă să avem un guvern", a subliniat preşedintele la Chişinău. Nicuşor Dan a explicat şi de ce nu a mai venit cu o desemnare de premier pe timpul verii, subliniind că mai multe eşecuri la învestire ar fi vulnerabilizat România în faţa agenţiilor de rating. Preşedintele a mai precizat, în context, că va fi, cel mai probabil, un guvern politic.

* 31 august: Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, la Sinaia, la Consiliului Politic Naţional al partidului, că social-democraţii vor merge la consultările de la Palatul Cotroceni pentru formarea unui nou guvern cu propria propunere de premier şi a precizat că îşi asumă această funcţie. "Ceea ce am stabilit noi astăzi este cadrul politic în care PSD va susţine viitorul guvern. Iar variantele sunt - fie guvern minoritar PSD, fie un guvern în jurul PSD. Spre deosebire de alţii care confundă guvernul cu o primărie, eu ştiu ce înseamnă să fii premier", a mai spus Grindeanu.

Nicușor Dan, la ședința CSM: E momentul să tranșăm problema

* 1 septembrie: Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că poziţia PNL nu s-a schimbat şi că liberalii nu vor susţine un guvern din care face parte PSD, indiferent dacă premierul este independent sau este propus de un partid. Abrudean a precizat că propunerea PNL, susţinută de USR şi UDMR, pentru funcţia de premier rămâne europarlamentarul Siegfried Mureşan şi că liberalii sunt pregătiţi inclusiv să treacă în opoziţie.

* 3 septembrie: În contextul participării la şedinţa CSM, preşedintele Dan a răspuns la o întrebare legată de momentul desemnării premierului. "Evident că societatea aşteaptă să avem un guvern, au existat discuţii în toată această perioadă. Nu am acţionat prea mult pentru că mulţi parlamentari erau în vacanţă şi, după cum ştiţi, trebuie un vot fizic, dar e momentul să tranşăm problema", a spus Nicuşor Dan în context.