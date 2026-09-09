Surse: Liderii fostei Coaliții trebuie să-i spună lui Nicușor Dan până la sfârșitul săptămânii dacă îl susțin pe Luca Niculescu

Liderii fostei Coaliții trebuie să-i spună lui Nicușor Dan până la sfârșitul săptămânii dacă îl susțin pe Luca Niculescu. FOTO: INQUAM PHOTOS George Călin

Liderii partidelor din fosta Coliție trebuie să-i dea Președintelui Nicușor Dan, până la sfârșitul acestei săptămâni, un răspuns privind varianta susținerii unui premier independent și a formulei de guvernare, au declarat surse politice pentru Antena 3 CNN. Potrivit acestora, liderii partidelor discută între ei, dar așteaptă mai întâi să vadă pe cine va desemna președintele pentru funcția de prim-ministru. Surse politice susțin că Luca Niculescu rămâne în continuare varianta preferată de Nicușor Dan pentru funcția de premier.

Potrivit surselor citate, dacă Luca Niculescu va fi propunerea lui Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru, negocierile dintre partidele pro-europene ar putea deveni mai complicate, iar discuțiile pentru formarea unei majorități parlamentare ar urma să se desfășoare într-o altă formulă.

Surse politice susțin că Luca Niculescu rămâne în continuare varianta preferată de Nicușor Dan pentru funcția de premier. Președintele nu a confirmat însă public că intenționează să îl nominalizeze.

Până la sfârșitul acestei săptămâni, partidele din fosta Coaliție ar trebui să ofere un răspuns cu privire la posibilitatea de a susține un premier independent, precum Luca Niculescu, și să stabilească dacă pot susține un guvern construit în jurul PSD sau dacă există o altă variantă care să permită formarea unei majorități parlamentare.

Sursele citate susțin că, cel mai probabil, până la sfârșitul săptămânii vor avea loc consultări oficiale la Palatul Cotroceni. Acest lucru nu înseamnă însă neapărat că, imediat după consultări, va avea loc și desemnarea premierului.

Liderii partidelor parlamentare așteaptă ca după consultări să urmeze nominalizarea, însă, potrivit surselor, nu este sigur că președintele va face desemnarea imediat.

La Parlament, Victor Ponta a avut miercuri o discuție cu liderul PSD, Sorin Grindeanu.

Și preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a discutat marți cu Sorin Grindeanu și a apoi a declarat că cele patru partide pro-europene trebuie să se aşeze la masă şi să negocieze urgent o variantă de guvern minoritar, pentru că, în caz contrar, România va intra în colaps.

Preşedintele UDMR a confirmat, de asemenea, că a discutat săptămâna tercută, cu Preşedintele Nicuşor Dan, despre varianta în care să fie desemnat drept candidat de prim-ministru Luca Niculescu.

Nicușor Dan a fost întrebat luni dimineață dacă îl va propune pe Luca Niculescu, dar nu a răspuns.

Consultările de la Palatul Cotroceni au fost amânate din nou, din cauză că nici acum nu se pot aduna cele 233 de voturi necesare pentru validarea unui nou Guvern în Parlament. Consultările cu liderii partidelor ar fi trebuit să aibă loc, conform planurilor iniţiale ale Preşedintelui, în weekendul trecut. De altfel, Nicuşor Dan a spus public că îşi doreşte să facă o nominalizare cât mai rapid, pentru a „tranşa problema".

Deputatul USR Iulian Lorincz a criticat marţi, incertitudinea politică din România şi amânarea momentului în care Nicuşor Dan va propune un nou nume pentru funcţia de premier. "Mi-am pus alarmă duminică, la 7 dimineaţă, să nu mă trezească domnul preşedinte Nicuşor Dan cu o veste... Cu o nouă desemnare-surpriză, adică. Deja e prea mult, 70-80 de zile fără să desemneze un premier", a declarat Lorincz la Antena 3 CNN.

Numele lui Luca Niculescu a mai fost vehiculat pentru Ministerul Afacerilor Externe, pentru Guvernul Adrian Veștea.

Luca Niculescu a fost numit Secretar de Stat în cadrul Ministerul Afacerilor Externe și Coordonator Național pentru procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), în septembrie 2022. Între 2016 - 2022, Luca Niculescu a fost Ambasador extraordinar şi plenipotențiar al României în Franța, Principatul Monaco și Principatul Andorra. A fost, totodată, Președinte al Grupului Ambasadorilor Francofoni din Franța (GAFF) între 2019-2022.

Între 1992 și 2016, Luca Niculescu a fost jurnalist. Absolvent al Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București (1995), este titular al unui master în Jurnalism European, la Centrul Universitar pentru Jurnalism, Strasbourg (1996).