Un lider USR îl ironizează pe Nicușor Dan, din cauza amânării desemnării unui premier: "Mi-am pus alarma duminică dimineață"

Iulian Lorincz, deputat USR: Sursa foto: Iulian Lorincz / Facebook

Iulian Lorincz, deputat USR, a acuzat, marţi, incertitudinea politică din România şi amânarea momentului în care Nicuşor Dan va propune un nou nume pentru funcţia de premier. "Mi-am pus alarmă duminică, la 7 dimineaţă, să nu mă trezească domnul preşedinte Nicuşor Dan cu o veste... Cu o nouă desemnare-surpriză, adică. Deja e prea mult, 70-80 de zile fără să desemneze un premier", a declarat Lorincz la Antena 3 CNN.

Potrivit unor surse politice, Luca Niculescu este propunerea-surpriză de premier tehnocrat pe care președintele Nicușor Dan le-a prezentat-o liderilor partidelor în discuţii telefonice. Totuşi, desemnarea unui nou candidat la funcţia de prim-ministru şi consultările de la Palatul Cotroceni au fost amânate din nou, din cauză că nici acum nu s-ar strânge cele 233 de voturi necesare pentru validarea unui nou Guvern în Parlament.

Iulian Lorincz îi cere lui Nicuşor Dan să vină cu o propunere pentru funcţia de premier.

(n.r. - sunt şanse să avem un premier desemnat săptămâna asta?) Doamne-ajută, ce să spun? Mi-am pus alarmă duminică, la 7 dimineaţă, să nu mă trezească domnul preşedinte Nicuşor Dan cu o veste... Cu o nouă desemnare-surpriză, adică. Deja e prea mult, 70-80 de zile fără să desemneze un premier. Până la urmă el nu poate cere un act notarial a 233 de parlamentari, să spună că o să voteze un Guvern.

Să desemneze odată un premier, iar acesta are 10 zile, conform Constituţiei, să vină în Parlament şi să verifice dacă există o majoritate", a declarat Lorincz.

Mircea Fechet, fost ministru PNL, este de părere că Nicuşor Dan a realizat că a greşit că n-a mediat tensiunile dintre partide înaintea moţiunii de cenzură, care a dus la căderea Guvernului Bolojan.

(n.r. - de ce amână atât de mult Nicuşor Dan desemnarea premierului?) Eu cred că a realizat că a făcut o greşeală, că nu a intervenit atunci când se putea interveni pentru a nu dărâma Coaliţia care funcţiona. Eu sunt convins că preşedintele, dacă şi-ar fi dorit o implicare mai profundă pe acel subiect (n.r. - moţiunea de cenzură), probabil că ar fi putut temporiza, amâna sau chiar opri acel episod.

Însă el a fost de multe ori întrebat în legătură cu susţinerea pe care o mai acordă sau nu premierului Bolojan şi a fost mereu ezitant", a afirmat Fechet la Antena 3 CNN.

Cine e Luca Niculescu, posibila propunere de premier tehnocrat

Luca Niculescu este propunerea-surpriză de premier tehnocrat pe care Președintele Nicușor Dan le-a prezentat-o liderilor partidelor în discuţii telefonice de „tatonare”, au declarat surse politice pentru Antena 3 CNN. Numele lui Luca Niculescu a mai fost vehiculat pentru Ministerul Afacerilor Externe, pentru Guvernul Adrian Veștea.

Luca Niculescu a fost numit Secretar de Stat în cadrul Ministerul Afacerilor Externe și Coordonator Național pentru procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), în septembrie 2022.

Între 2016 - 2022, Luca Niculescu a fost Ambasador extraordinar şi plenipotențiar al României în Franța, Principatul Monaco și Principatul Andorra. A fost, totodată, Președinte al Grupului Ambasadorilor Francofoni din Franța (GAFF) între 2019-2022.

Între 1992 și 2016, Luca Niculescu a fost jurnalist. Absolvent al Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București (1995), este titular al unui master în Jurnalism European, la Centrul Universitar pentru Jurnalism, Strasbourg (1996).