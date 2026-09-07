"De acum sunt două variante". Ilie Bolojan spune că "perioada de provizorat nu mai poate continua"

Premierul Ilie Bolojan a avertizat luni, într-un mesaj pe Facebook că "perioada de provizorat nu mai poate continua". Foto: Hepta

Premierul Ilie Bolojan a avertizat luni, într-un mesaj pe Facebook că "perioada de provizorat nu mai poate continua" și că România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline, "care să continue măsurile de reducere a deficitului și să mențină investițiile."

"Suntem într-un moment important pentru evoluția României. Am schimbat direcția anul trecut, iar măsurile luate până acum au funcționat", a transmis Ilie Bolojan.

Premierul a susținut că deficitul bugetar a scăzut în primele șapte luni din 2026 cu 37% față de aceeași perioadă a anului trecut. În același timp, cheltuielile de personal ale statului s-au redus, iar investițiile publice au ajuns la 76 de miliarde de lei, cu aproape 15 miliarde de lei mai mult decât în aceeași perioadă din 2025.

El a recunoscut însă că măsurile de corecție fiscală au avut și un efect asupra economiei și a vorbit despre consumul care a scăzut, inclusiv pentru că o parte din acesta era susținută de bani împrumutați.

Bolojan a atras atenția că România se află în continuare într-o perioadă de tranziție și a considerat că aceasta trebuie să se încheie.

În opinia lui Bolojan, incertitudinea politică și neadoptarea legii salarizării pun sub semnul întrebării capacitatea statului de a controla cheltuielile în anii următori.

Premierul a spus că viitorul guvern va avea, în esență, două variante. Prima este continuarea reformelor structurale și a politicii de reducere a deficitului, prin menținerea controlului asupra cheltuielilor și orientarea economiei către investiții. A doua este revenirea la o politică populistă, bazată pe creșterea cheltuielilor și a consumului, ceea ce, avertizează Bolojan, ar putea agrava situația financiară a României.

"Dacă nu va continua reformele structurale sau, chiar mai rău, va ceda tentației populiste de a deschide robinetul banilor și al consumului, vom reveni la o situație chiar mai rea decât cea anterioară. Avem nevoie rapid de un guvern care să consolideze ceea ce am reușit până acum, să continue schimbarea modelului economic de la consum spre investiții, să țină sub control cheltuielile statului, să colecteze eficient banii, pentru ca economia să crească natural, pe baze sănătoase, spre prosperitate reală", a transmis Ilie Bolojan.

"Un asemenea guvern poate fi condus doar de un premier responsabil, care înțelege exact situația, un premier dispus la efortul constant și adesea impopular de a face ce trebuie, nu ce sună bine. Un premier dispus să muncească pentru țară, cu mandatul pe masă, dacă e nevoie, și care are un program credibil de guvernare", a conchis Bolojan.