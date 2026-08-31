Deficitul bugetar al României a scăzut cu 37% în primele șapte luni din 2026, până la 2,34% din PIB. Anunțul Ministerului Finanțelor

Ca pondere în PIB, deficitul a coborât de la 3,99% la 2,34%, o îmbunătățire de 1,65%. FOTO: Getty Images

Execuția bugetului general consolidat pe primele șapte luni ale anului 2026 s-a încheiat cu un deficit de 48,08 miliarde de lei, cu 28,36 miliarde de lei mai mic față de deficitul de 76,44 miliarde de lei înregistrat în aceeași perioadă a anului 2025, o reducere nominală de 37%, potrivit datelor publicate luni de Ministerul Finanțelor, citate de Agerpres.

Ca pondere în PIB, acesta a coborât de la 3,99% la 2,34%, o îmbunătățire de 1,65%. Evoluția confirmă continuarea procesului de consolidare fiscal-bugetară, susținut de creșterea veniturilor și de menținerea unui ritm moderat al cheltuielilor publice.

De asemenea, structura acestei ajustări este importantă. Veniturile bugetare au crescut cu 11,2%, în timp ce cheltuielile totale au avansat cu doar 2,9%. În același timp, investițiile au continuat să crească. Astfel, reducerea deficitului nu s-a făcut prin oprirea investițiilor, ci printr-un control mai bun al cheltuielilor curente și prin creșterea veniturilor, subliniază MF.

"Datele la șapte luni arată că menținem consecvent trendul de reducere a deficitului bugetar și stabilizare a finanțelor publice. Reducerea cu 1,65 puncte procentuale a deficitului este dovada unei gestiuni echilibrate, în care responsabilitatea fiscală se îmbină cu sprijinul direct pentru economie.

Am continuat fără întrerupere rambursările de TVA, restituind peste 20,4 miliarde de lei companiilor pentru a le asigura lichiditatea necesară, și am direcționat resursele cu prioritate către marii piloni de dezvoltare, unde investițiile din fonduri europene și PNRR au înregistrat un avans de peste 60%. Pe măsură ce consolidăm această bază mai sănătoasă a finanțelor publice, următorul pas este să transformăm stabilizarea în creștere economică sănătoasă și sustenabilă", a declarat ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.

Anunțul vine în contextul în care au existat mai multe avertismente privind evoluția economică a României. Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR, a atras săptămâna trecută atenția asupra efectelor negative ale pierderii fondurilor din PNRR. El a avertizat că România ar putea fi retrogradată de agenția S&P, ceea ce, în opinia sa, ar avea consecințe dramatice pentru țara noastră. „Vom mânca iarbă și scoarță de copac”, a spus Rădulescu.

De asemenea, economistul Ionuț Dumitru, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan, a transmis că menținerea ratingului României la ultima treaptă recomandată investițiilor nu înseamnă că pericolul retrogradării a trecut. Potrivit acestuia, orice abatere de la reducerea deficitului și de la reformele asumate ar putea duce la retrogradarea țării în categoria "junk".

Pentru anul 2026, deficitul bugetar este estimat la 6,2% din PIB, respectiv 127,7 miliarde lei, fiind proiectat să scadă la 5,1% din PIB în 2027. Produsul Intern Brut este estimat la 2.045 miliarde lei în 2026, respectiv la 2.182 miliarde lei în 2027.