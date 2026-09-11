Un primar din Argeș poreclit „Ducele” și-a făcut drum pentru terenul lui din bani publici. Oamenii s-au enervat și l-au reclamat la DNA

Ion Dumitru este primar de 30 de ani în Albota FOTO: Facebook/ Ion Dumitru - Observator News

Un primar din județul Argeş a construit din bani publici un drum care duce la terenurile lui și nu deservește în vreun fel niciun sătean. Ion Dumitru, care este primar de 30 de ani în Albota, spune că investiția este pe deplin justificată, pentru că zona se va dezvolta în viitor. Însă oamenii din comună nu cred asta și l-au reclamat pe primarul pe care l-au poreclit „Ducele” la DNA.

În condițiile în care sate întregi din comuna Albota au drumuri neasfaltate, o şosea recent construită are câmpul într-o parte, pădurea în cealaltă şi se termină brusc în tufişuri, potrivit Observator News.

Drumul, care a fost asfaltat în primăvara acestui an, nu e folosit de nimeni, pentru că în zonă nu sunt locuinţe. În schimb, lângă drum sunt terenurile primarului şi ale fiicei lui.

Când au auzit că drumul a fost asfaltat pe bani publicii, sătenii s-au înfuriat.

„Pur şi simplu şi-a asfaltat din banii primăriei drumul care duce la proprietatea sa. La anul se face terenul intravilan, ajunge la 70-80 de euro metrul pătrat. Are 3-4 hectare acolo, vă dați seama, câteva milioane de euro”, a declarat pentru sursa citată un localnic, Gabi Matei.

Întrebat despre această situația, Ion Dumitru s-a încurcat în explicații.

„Deci nu am teren acolo, eu... Eu am acolo un teren, un hectar jumate. E zonă de perspectivă. E şi apă băgată. Acolo va fi o zonă rezidenţială de dezvoltare. Şi dacă întâmplător am acolo - am peste tot. Am peste tot că eu mi-am cumpărat terenuri la Revoluţie", a spus „Ducele”.

În declarația lui de avere sunt trecute 5 terenuri agricole, cu o suprafaţă totată de 41.000 de metri pătraţi, dar are şi trei terenuri forestire, cu o suprafaţă totală de peste 18.000 de metri pătraţi și două terenuri intravilane de 15.000 de metri pătraţi.

„Ducele” mai are un apartament în Năvodari şi aproape o jumătate de milion de lei în conturi.

Are un stil de viață care arată că-i place luxul. Pasionat de vânătoare, Ion Dumitru s-a fotografiat în safari, în Africa, alături de o antilopă împuşcată.

Ion Dumitru a fost reclamat la DNA de către oamenii din comună pentru drumul asfaltat primăvara aceasta, însă acesta spune că nu are nicio problemă cu asta și nu se sperie.

„Eu am 37 de reclamaţii penale. Nu se va adeveri niciuna”, este convins primarul.