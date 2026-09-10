The Telegraph: Veterani SAS şi Navy Seal îi antrenează pe ruși în baze private din Europa să lupte în Ucraina

Trupe Navy Seal. FOTO: US Navy

Cotidianul The Telegraph a publicat informaţii "scurse în presă" ale serviciilor secrete în care se arată că veterani ai forțelor speciale din Occident lucrează în baze de antrenament ale Rusiei. Veterani ai trupelor SAS sau Navy SEAL i-ar antrena pe ruși să lupte în Ucraina.

O evaluare întocmită pentru serviciile secrete din alianța „Five Eyes” a stabilit, cu un „grad ridicat de certitudine”, că veterani militari occidentali au fost recrutați pentru a instrui atât cetățeni ruși, cât și militari aflați în serviciul activ.

Sursei amintite i-a fost prezentată o copie a unui memorandum întocmit pentru Serviciul Secret de Informații al Australiei (SIS), bazat pe discuții cu doi foști membri ai forțelor speciale australiene și un rezervist în activitate. Aceștia afirmă că au fost contactați pentru a deveni instructori în tabere de antrenament din Bulgaria și Serbia, unde ar fi fost instruiți clienți ruși.

Baze private în Europa

Documentul precizează că o tabără de antrenament de luptă administrată de Alfa-Metal, o companie specializată în instruire militară, la Mejdeni, în nordul Bulgariei, angajează instructori proveniți din medii diverse, inclusiv din SAS, Regimentul de Comando Australian, forțele de poliție americane și unitățile Navy SEAL ale SUA.

Centrul Alfa-Metal oferă instruire pentru forțe speciale și cursuri avansate de lunetist la un preț de aproximativ 4.000 de euro de persoană, adresându-se viitorilor membri ai companiilor militare private, gărzilor de corp și echipelor de securitate corporativă.

Cu toate acestea, un document intern indică faptul că, începând din 2022, anul în care Rusia a invadat Ucraina, baze private de instruire din Europa au continuat să primească cetățeni ruși la cursuri de pregătire care includ „lupta avansată de aproape”.

Veteranii din forțele speciale intervievați în cadrul demersului de colectare de informații despre tabără au declarat că angajați actuali le-au spus că aceasta a continuat să instruiască cetățeni ruși și în 2025, la trei ani după invazia Ucrainei de către Vladimir Putin.

Foștii membri ai personalului militar australian au fost intervievați de un intermediar, a cărui identitate nu a fost dezvăluită de The Telegraph din motive de securitate.

Site-ul centrului Alfa-Metal include o fotografie cu emblema SAS pe o pagină de prezentare a instructorilor săi. De asemenea, compania a publicat pe LinkedIn un anunț de angajare destinat veteranilor SAS pentru a lucra în cadrul centrului.

Anunţ de angajare pentru veterani

Anunțul, publicat în urmă cu șase luni, viza recrutarea unui „cetățean britanic” cu „o solidă experiență operațională și o experiență dovedită în instruire”.

„Căutăm în prezent un instructor SAS cu experiență care să se alăture echipei noastre”, se mai preciza în anunț. „Dacă sunteți pasionat de instruire, profesionalism și de ridicarea standardelor, ne-ar face plăcere să vă cunoaștem.”

Pagina dedicată instructorilor de la Alfa-Metal pare să includă și un veteran american care a susținut că a servit timp de 12 ani în Comandamentul pentru Operațiuni Speciale al Armatei SUA.

Bărbatul, a cărui identitate nu este dezvăluită de The Telegraph, a afirmat că este un expert în contraterorism care a absolvit programul de instruire pentru „Rangers” din cadrul Armatei SUA și școala de trupe aeropurtate, parcurgând totodată cursuri de operațiuni în junglă, supraveghere la distanță mare și tehnici de înot de recunoaștere – toate acestea fiind specializări asociate instruirii forțelor speciale.

Criza de soldaţi a Rusiei

Rusia a suferit pierderi uriașe pe câmpul de luptă din Ucraina, înregistrând 1,4 milioane de victime, dintre care până la 500.000 de morți, potrivit oficialilor occidentali.

Situația este în prezent atât de critică, încât Moscova pierde lunar cu aproximativ 6.000 de militari mai mulți decât reușește să recruteze, au declarat surse din cadrul serviciilor de informații.

Criza din Armata rusă a pus presiune pe capacitatea Kremlinului de a instrui soldaţi, fapt care i-ar fi determinat pe militari să urmeze cursuri în afara Rusiei, fie pentru a învăța să lupte, fie pentru a completa o instruire insuficientă.

Bază de instruire promovată pe un site rusesc

Compania Alfa-Metal pare să aibă legături cu Alfa Region, o firmă privată de securitate din Rusia, cu sediul la Sankt Petersburg.

Alfa Region promovează tabăra de instruire pe site-ul său și face referire la cursuri destinate contractorilor militari privați și instructorilor cu „experiență vastă în forțe speciale și unități de poliție din Bulgaria, Statele Unite, Rusia, Grecia, Israel și Ucraina”.

Alfa-Metal a declarat că nu a angajat niciodată veterani SAS și că nu are nicio legătură cu forțele speciale britanice. Un purtător de cuvânt a precizat că centrul nu a instruit niciun cetățean rus de la începutul invaziei în Ucraina și nu a angajat vreodată un fost membru SAS, calificând acuzațiile drept „false”.

De asemenea, centrul de instruire a negat orice legătură cu Alfa Region, atribuind respectiva afirmație unei confuzii cauzate de „asemănarea dintre numele unor entități juridice independente”.

După ce publicația The Telegraph a semnalat o pagină de pe site-ul Alfa-Metal care făcea referire la un „acord de parteneriat” cu Alfa Region, purtătorul de cuvânt a confirmat că centrul a avut „contacte profesionale din trecut” cu respectiva companie și a „inițiat o analiză a materialelor de marketing arhivate” pentru a corecta „conținutul învechit”.

Nota informativă care detaliază presupusa instruire a unor cetățeni ruși de către veterani ai forțelor speciale occidentale face în prezent obiectul unei anchete a serviciului de informații australian (SIS).

O sursă apropiată anchetei a declarat că rezultatele acesteia vor fi, probabil, comunicate Regatului Unit și Statelor Unite prin intermediul rețelei de schimb de informații „Five Eyes”.

Conform legislației din Regatul Unit și Australia, este ilegal ca foști membri ai forțelor speciale să își folosească pregătirea pentru a sprijini un stat străin.

SAS a infirmat

Mai multe surse din cadrul SAS au contestat afirmațiile potrivit cărora ar fi fost implicați veterani ai acestui regiment de elită, susținând că astfel de acțiuni ar reprezenta o trădare a valorilor lor.

O sursă de rang înalt din cadrul SAS a adăugat că nu are cunoștință despre existența unor astfel de veterani care să îi instruiască pe ruși în tactici de luptă. „SAS este o comunitate restrânsă, iar oamenii vorbesc”, au declarat aceștia. „Dacă s-ar întâmpla așa ceva, am ști. Dacă cineva ar face asta, aș fi extrem de surprins și profund dezamăgit.

Există aproximativ 5.000 de veterani SAS, dar sunt cu siguranță încă 25.000 de persoane care pretind că au făcut parte din regiment pentru că acest lucru dă bine în CV-urile lor. Sunt mulți mincinoși.”

Phil Campion, fost sergent în cadrul regimentului 22 SAS, a declarat: „Ar fi lipsit de etică dacă trupele noastre ar antrena soldați care ajung să lupte împotriva băieților noștri. Ar trebui să fie complet renegați sau motivați de bani pentru a face așa ceva.”

David White, colonel în rezervă din cadrul SAS, a adăugat că veteranii forțelor speciale s-au orientat dintotdeauna către piața serviciilor de consultanță militară de după încheierea carierei active.

Totuși, el a precizat că regimentul nu ar privi cu ochi buni pe nimeni prins ajutând la antrenarea rușilor.

„Dacă aș primi o liră pentru fiecare persoană care susține că a fost membru SAS, aș fi un om foarte bogat”, a adăugat el. „Aproape niciodată nu este adevărat. Faptul că pretind că sunt foști membri SAS rămâne, cel mai probabil, doar atât: o simplă afirmație.”

Purtătorul de cuvânt al Alfa-Metal a declarat: „Alfa-Metal respinge categoric acuzația potrivit căreia am folosit sau folosim foști membri ai SAS-ului britanic ori ai altor forțe speciale occidentale pentru a antrena cetățeni ruși sau persoane care intenționează să participe la războiul din Ucraina de partea Rusiei. Această acuzație este falsă.”

Un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării a declarat: „Politica constantă a guvernelor succesive este de a nu comenta chestiuni legate de forțele speciale sau de serviciile de informații ale Regatului Unit.

Avem o legislație solidă pentru a combate activitățile ostile străine, iar Legea privind securitatea națională (National Security Act) oferă agențiilor noastre de informații și poliției instrumentele necesare pentru a detecta și contracara amenințările.”