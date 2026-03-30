Trupele Navy SEAL și Rangerii SUA au ajuns în Orientul Mijlociu și se pregătesc de invazia terestră în Iran

În total, peste 50.000 de soldați americani se află acum în Orientul Mijlociu. FOTO: US Navy

Sute de membri ai forțelor speciale americane au sosit în Orientul Mijlociu, alăturându-se miilor de pușcași marini și parașutiști ai armatei într-o desfășurare menită să-i ofere președintelui Trump opțiuni suplimentare pentru a extinde războiul de o lună cu Iranul, au declarat duminică doi oficiali militari americani, citați de NYT.

Comandourile, inclusiv Rangerii Armatei și trupele SEAL ale Marinei, nu au primit încă misiuni specifice, au spus oficialii, vorbind sub condiția anonimatului pentru a discuta aspecte operaționale.

Dar, ca trupe terestre specializate, acestea ar putea fi desfășurate pentru a ajuta la protejarea Strâmtorii Ormuz, pe care Iranul a închis-o efectiv. Sau ar putea fi desfășurate ca parte a unei misiuni de a încerca să cucerească insula Kharg, centrul petrolier al Iranului din nordul Golfului Persic. Alternativ, ar putea fi folosite într-o misiune care vizează uraniul puternic îmbogățit al Iranului de la situl nuclear Isfahan.

Comandourile se alătură celor 2.500 de pușcași marini și altor 2.500 de marinari, care au sosit recent în regiune. În total, peste 50.000 de soldați americani se află acum în Orientul Mijlociu, cu aproximativ 10.000 mai mulți decât de obicei, în timp ce Trump urmează să decidă care este următorul său pas în război.

Deși încă nu este clar cu ce vor fi însărcinați pușcașii marini, din Unitatea Expediționară 31, oficialii americani spun că președintele analizează cum să încerce să deschidă strâmtoarea.

Calea navigabilă îngustă, prin care trece de obicei aproximativ 20% din petrolul mondial, a fost în mare parte închisă din cauza atacurilor forțelor iraniene.

De obicei, există aproximativ 40.000 de soldați americani împrăștiați printre baze și pe nave în orice moment în regiune, inclusiv în Arabia Saudită, Bahrain, Irak, Siria, Iordania, Qatar, Emiratele Arabe Unite și Kuweit. Însă, pe măsură ce Trump a escaladat războiul din Iran, acest număr a ajuns la peste 50.000, potrivit unui oficial militar american.

Numărul soldaților nu mai include însă cei 4.500 de la bordul portavionului Gerald R. Ford. Această navă a fost afectată de accidente constante, inclusiv un incendiu. Portavionul s-a retras din regiune pe 23 martie și a navigat spre Creta. Vineri a ajuns în Croația. Rămâne neclar încotro se îndreaptă în continuare.

Săptămâna trecută, Pentagonul a ordonat, de asemenea, trimiterea a aproximativ 2.000 de soldați din Divizia 82 Aeropurtată a Armatei în Orientul Mijlociu pentru a-i oferi lui Trump opțiuni militare suplimentare.

Locația parașutiștilor armatei nu este publică, a declarat oficialul militar. Dar vor fi la o distanță de atac de Iran. Parașutiștii ar putea fi folosiți și pe insula Kharg, unde avioanele de război americane au bombardat peste 90 de ținte militare la începutul acestei luni. Sau ar putea fi desfășurați pentru alte operațiuni terestre, împreună cu pușcașii marini.

Experții militari avertizează însă că chiar și 50.000 de soldați, mulți dintre ei pe mare, reprezintă un număr mic pentru orice fel de operațiune terestră majoră. Israelul a folosit peste 300.000 de soldați pentru operațiunile sale din Fâșia Gaza, care au început în octombrie 2023. Coaliția condusă de SUA care a invadat Irakul în 2003 avea aproape 250.000 de soldați la început.

Cu aproape o treime din dimensiunea Statelor Unite continentale, Iranul are aproximativ 93 de milioane de locuitori. A ocupa o țară de dimensiunea, complexitatea și armamentul său cu 50.000 de soldați nu este un scenariu fezabil, spun experții militari.