Mii de pușcași marini ajung în Orientul Mijlociu în aceeași zi cu termenul limită stabilit de Trump pentru Iran

Soldații din Unitatea 31 Expediționară a Pușcașilor Marini se antrenează în drumul spre Orientul Mijlociu. Foto: US CENTCOM

Mii de membri ai Corpului Pușcașilor Marini ai Statelor Unite sunt așteptați să sosească în zona Orientului Mijlociu, pe măsură ce tensiunile regionale se intensifică și termenul limită stabilit de președintele american Donald Trump pentru redeschiderea Strâmtorii Hormuz de către Iran se apropie, potrivit Wall Street Journal.

Trump a stabilit vineri un termen limită pentru ca Iranul să redeschidă o rută maritimă cheie, sau să încheie un acord de pace.

Nava de asalt amfibie USS Tripoli și docul de transport amfibie USS New Orleans (LPD-18) sunt așteptate să intre în zona supravegheată de Comandamentul Central al Statelor Unite vineri, transportând aproximativ 2.200 de pușcași marini din Unitatea 31 Expediționară a Pușcașilor Marini. Oficialii au declarat că forța va avea nevoie de încă câteva zile pentru a ajunge în Strâmtoarea Hormuz.

În plus, Pentagonul a trimis și o altă formațiune în regiune. Unitatea Expediționară a 11-a a Pușcașilor Marini, cu sediul în California, desfășurată la bordul grupului amfibiu USS Boxer (LHD-4), este așteptată să plece în următoarele săptămâni pentru a consolida prezența SUA în regiunea afectată de conflict.

Insula Kharg devine un punct cheie în eforturile strategice ale SUA

The Washington Post a precizat că SUA trimite aproximativ 4.500 de marinari și pușcași marini, inclusiv o echipă de debarcare a unui batalion de infanterie, sprijinită de elicoptere, avioane de vânătoare F-35 și vehicule blindate de debarcare în Asia de Vest.

Desfășurarea este considerată o consolidare a capacităților amfibii din Golf și un semnal pentru posibile măsuri de securizare a rutelor de transport maritim și de presiune asupra rețelei de export de petrol a Iranului, în special în jurul insulei Kharg. Un oficial israelian a sugerat că această consolidare indică o intenție operațională clară de a-și afirma controlul asupra unor rute maritime cheie.

„Acești pușcași marini nu sunt trimiși de decor”, a spus oficialul, adăugând că planul este „de a lua insula și strâmtoarea”, referindu-se la insula Kharg, principalul centru al Iranului pentru exportul de petrol.

Controlul asupra insulei Kharg ar putea reduce semnificativ veniturile petroliere ale Teheranului și ar putea permite totodată Washingtonului să demonstreze că rutele de transport maritim rămân deschise.