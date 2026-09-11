Un general din România a fost găsit împușcat în cap. Joi seară ar fi agresat o femeie și a fost emis un ordin de restricție

Un general de 61 de ani a fost găsit împușcat în cap în casa sa din Păulești. FOTO: Antena 3 CNN

Un general român în vârstă de 61 de ani a fost găsit împușcat în casă, vineri dimineață, cu pistolul lângă el. Poliția Ilfov a informat că bărbatul a fost reclamat cu o seară înainte de o femeie pe care ar fi agresat-o, așa că a fost emis un ordin de restricție. Ulterior, în cursul nopții, soția generalului a reclamat că acesta a plecat de acasă cu un pistol.

Surse au declarat pentru Antena 3 CNN că este vorba despre generalul Dorin Ioniță, Comandant al forțelor întrunite „General loan Emanoil

Florescu", în rezervă din 2023.

El ar fi fost găsit împușcat cu pistolul lângă el, în Paulesti Prahova. A fost găsit de cumnatul lui.

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Prima ipoteza luata in calcul e sinuciderea.

IPJ Ilfov a informat că joi, în jurul orei 20:17, polițiști din cadrul Poliției Orașului Voluntari au fost sesizați, prin apel 112, de către o femeie, cu privire la faptul că ar fi fost agresată fizic de către un bărbat.

Polițiștii au mers la fața locului și au stabilit că există un risc iminent pentru femeia de 46 de ani. În acest context, a fost emis un ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de 5 zile, prin care au fost dispuse măsurile legale pentru protejarea persoanei vătămate, inclusiv obligația bărbatului de a păstra o distanță minimă de 200 de metri, față de aceasta.

În cursul nopții, în jurul orei 01:24, polițiștii au fost sesizați de o altă femeie de 60 de ani, soția generalului, care a relatat că soțul său, care deținea legal o armă, ar fi plecat de la domiciliu având asupra sa un pistol, potrivit polițiștilor.

Polițiștii au început verificările pentru identificarea și localizarea bărbatului.

Vineri dimineață, Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov a fost informat cu privire la faptul că persoana de 61 de ani a fost găsită decedată de către o rudă, într-un imobil dintr-o comună, din județul Prahova.

Cercetările sunt desfășurate de polițiști, sub supravegherea unui unității de parchet competente, pentru stabilirea pentru stabilirea cu exactitate a tuturor circumstanțelor în care a avut loc evenimentul.