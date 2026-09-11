Omar Hayssam, eliberat condiționat. Sirianul a fost condamnat în 2015 la 24 de ani de închisoare pentru terorism

1 minut de citit Publicat la 13:55 11 Sep 2026 Modificat la 13:58 11 Sep 2026

Omar Hayssam, eliberat condiționat. Sursa foto: Captură video

Sirianul Omar Hayssam, care în 2015 a fost condamnat la 24 de ani de închisoare pentru terorism, a fost eliberat condiţionat de Tribunalul Ilfov. Decizia este definitivă. Hayssam a fost implicat şi în răpirea celor trei jurnalişti români în Irak.

"Tip solutie: Desfiinţează hotărârea. Solutia pe scurt: În baza art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 2 lit. a) Cod de procedură penală şi art. 587 Cod procedură penală, admite contestaţia formulată de contestatorul-condamnat Omar Hayssam ( date) împotriva sentinţei penale nr. 2298 din data de 17.07.2026, pronunţată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia penală, în dosarul nr. 17737/4/2026.

Desfiinţează sentinţa penală nr. 2298 din data de 17.07.2026, pronun?ată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti în dosarul nr. 17737/4/2026 şi, în rejudecare, în baza art. 587 alin. (1) C. pr. pen. raportat la art. 59-60 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen. admite cererea de liberare condiţionată formulată de condamnatul Omar Hayssam.

Dispune liberarea condiţionată a condamnatului Omar Hayssam din executarea pedepsei de 24 ani şi 4 luni închisoare aplicată prin sentinţa nr. 1873/04.11.2015 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – secţia I penală, în baza căreia s-a emis M.E.P.I. nr. 5804/04.11.2015 şi punerea de îndată în libertate a acestuia, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză.

Atrage atenţia condamnatului asupra dispoziţiilor art. 61 C. pen. din 1969, privind efectele liberării condiţionate, pentru restul de pedeapsă rămas neexecutat.

Măsura dispusă se comunică administraţiei locului de deţinere. În baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia contestatorului şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 11.09.2026", se arată în decizia Tribunalului Bucureşti.

Hayssam, condamnat pentru mai multe fapte

Omar Hayssam a fost condamnat pentru mai multe fapte: 24 de ani în dosarul "Manhattan", în care a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT pentru săvârşirea unor infracţiuni economice; 20 de ani de închisoare pentru răpirea jurnaliştilor în Irak; 16 ani de închisoare în dosarul "Volvo Truck", trei ani de închisoare în dosarul "Foresta Nehoiu", precum şi doi ani de închisoare pentru trecerea frauduloasă a frontierei.

În anul 2006, Omar Hayssam a fost eliberat condiţionat, după ce i-a convins pe judecători că este grav bolnav, susţinând că are cancer în faza terminală. El a reuşit să fugă din România, fiind adus în ţară abia în anul 2013.