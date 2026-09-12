Țările care domină goana după aur: Polonia își majorează masiv rezervele, China cumpără într-un ritm nemaiîntâlnit

Nivelul reducerii rezervelor de aur este aproape fără precedent, în istoria modernă a Rusiei. Foto: Getty Images

Băncile centrale și-au continuat acumularea de aur în luna iulie, când achizițiile nete au ajuns la 23 de tone, în timp ce piețele emergente au rămas în fruntea cumpărătorilor, cu China și Polonia achiziționând 20, respectiv 8 tone. Pe de altă parte, Rusia a fost cel mai mare vânzător net, după ce și-a redus rezervele de aur cu 6 tone, potrivit unei analize World Gold Council.

În mod deosebit, se remarcă activitatea Băncii Populare a Chinei (PBoC) care s-a intensificat în ultimele luni, cu achiziții lunare de aur de peste 10 tone începând din mai 2026. Rusia a fost cel mai mare vânzător net în această lună, raportând vânzări de 6 tone, urmată de Turcia, Iordania și Uzbekistan, cu câte 1 tonă fiecare.

Banca Rusiei vinde aur din rezervele sale pentru a acoperi deficitul bugetar federal, care a ajuns la aproape 6 trilioane de ruble (67 de miliarde de euro) în ultimele șase luni. În iunie, rezervele de aur ale Băncii Centrale, a cincea cea mai mare din lume, au scăzut cu încă 9,33 tone.

De la începutul anului, achizițiile raportate de băncile centrale au totalizat aproximativ 130 de tone de aur. Prin comparație, în aceeași perioadă a anului trecut au fost cumpărate aproximativ 160 de tone.

Activitatea raportată în iulie și de la începutul anului

Banca Națională a Poloniei și-a continuat seria de achiziții de aur, cumpărând 8 tone în această lună. Polonia conduce clasamentul achizițiilor de aur de la începutul anului, cu 90 de tone cumpărate până acum. Țara a acumulat 640 de tone de aur, dintr-un obiectiv de 700 de tone, ceea ce reprezintă aproximativ 28% din totalul rezervelor sale.

În cea de-a 21-a lună consecutivă de achiziții, Banca Populară a Chinei a adăugat 20 de tone la rezervele sale de aur în luna iulie. China a adăugat 60 de tone la rezervele sale de aur de la începutul anului, fiind depășită doar de Polonia. Rezervele oficiale de aur ale Chinei reprezintă acum 8% din totalul rezervelor, respectiv aproximativ 2.366 de tone, ceea ce o plasează pe locul al șaselea la nivel mondial în clasamentul deținătorilor de aur raportate oficial.

Banca Centrală a Uzbekistanului a vândut 1 tonă de aur în această lună, în timp ce achizițiile sale de la începutul anului au ajuns la 40 de tone. Banca centrală a ajuns recent în atenția presei după ce guvernatorul Timur Ishmetov a căutat să colaboreze cu administratori americani de fonduri. Ishmetov a declarat că, deși „aurul s-a dovedit până acum a fi cea mai bună investiție”, banca centrală ia în calcul vânzarea unor cantități de aur la „prețuri favorabile”, ca parte a planului general de gestionare a rezervelor. Aurul reprezintă acum 87% din totalul rezervelor Uzbekistanului, respectiv aproximativ 431 de tone.

Banca Națională a Cehiei a cumpărat, de asemenea, 2 tone de aur în această lună, marcând a 41-a lună consecutivă de achiziții nete. De la începutul anului, banca centrală a cumpărat 12 tone, iar rezervele sale de aur au ajuns să reprezinte 6% din totalul rezervelor, respectiv 84 de tone.

Banca Națională a Kazahstanului (NBK), Bank Negara Malaysia (BNM) și Banca Centrală a Boliviei (CBB) au cumpărat fiecare câte 1 tonă de aur în această lună. De la începutul anului, NBK a acumulat 29 de tone de aur și se numără printre primele cinci bănci centrale din lume în ceea ce privește acumularea de aur. Rezervele de aur ale Kazahstanului reprezintă 75% din totalul rezervelor sale. Atât BNM, cât și CBB sunt intrări relativ recente pe piața aurului, rezervele lor de aur acumulate de la începutul anului ajungând la 6, respectiv 2 tone.

Banca Centrală a Rusiei și-a continuat vânzările nete în luna iulie, cedând alte 6 tone de aur. Rusia a vândut 50 de tone de aur de la începutul anului, reducându-și rezervele totale de aur la 2.277 de tone.

Banca Centrală a Republicii Turcia a vândut 1 tonă de aur în această lună, iar totalul vânzărilor efectuate de la începutul anului a ajuns la 85 de tone.

Băncile centrale continuă să transmită semnale favorabile privind aurul

Banca Coreei de Sud (BOK) a atras atenția prin anunțarea unei alocări oficiale pentru aur, după 13 ani. Alocarea, realizată prin ETF-uri garantate cu aur, este estimată la 250 de milioane de dolari sau aproximativ 2 tone. BOK a anunțat, de asemenea, planuri de a cumpăra aur rafinat pe plan intern, pentru a-și diversifica rezervele și a se proteja împotriva riscurilor asociate inflației și factorilor geopolitici.

Guvernul Venezuelei a solicitat repatrierea unor rezerve de aur în valoare de aproximativ 4 miliarde de dolari de la Banca Angliei. Demersul vine în contextul în care Venezuela încearcă să își reconstruiască infrastructura după cutremurul din 2026. Din 2018, Venezuela nu a mai avut acces la rezervele sale de aur, după ce guvernul britanic a refuzat să recunoască guvernul socialist al țării.

Banca Namibiei și-a intensificat obiectivul privind acumularea de aur: ținta este creșterea rezervelor de aur de la 1% la 3% până la sfârșitul lunii martie 2027, potrivit unei declarații făcute de viceguvernatorul băncii la începutul acestei luni. Banca a semnat în luna martie a acestui an un acord pentru achiziția de aur cu QKR Namibia Navachab, o companie minieră locală, pentru a contribui la creșterea rezervelor sale de aur.

Amintim că în ceea ce privește România, rezerva de aur a BNR a rămas constantă la 103,6 tone, nivel nemodificat de aproape două decenii. În schimb, Banca Centrală pare să acorde prioritate consolidării rezervelor valutare, care au crescut rapid.

Mai mulți economiști consultați de Antena3.ro, au precizat că opțiunea României de a menține rezerva de aur la un nivel stabil și de a pune accent pe creșterea rezervelor valutare reflectă provocările și specificul economiei naționale.

Ca economie emergentă, cu deficit de cont curent și dependență de finanțare externă, România are nevoie de lichiditate rapidă în valută pentru a gestiona plăți externe, stabilitatea cursului valutar și eventuale șocuri financiare.