Unul dintre cei mai mari furnizori de energie din România și-a cerut insolvența după oprirea centralei de la Cernavodă

Centrala de la Cernavodă. Sunt vizibile unitățile nr 1 (în dreapta imaginii) și nr. 2 (în stânga imaginii). Sursa foto: Agerpres

Al șaselea furnizor din piața românească de electricitate cu amănuntul și-a cerut intrarea în insolvență, ca urmare a opririi prelungite a centralei nuclear-electrice de la Cernavodă. Informația este difuzată de publicația e-nergia.ro.

Potrivit acesteia, este vorba despre Getica 95 Com, o companie fondată și controlată de omul de afaceri Viorel Tudose. Dosarul de insolvență a fost depus la Tribunalul Buzău.

Compania avea contract de achiziție pentru electricitate de la Nuclearelectrica. Însă centrala de la Cernavodă este oprită complet de peste o lună și jumătate.

Ca parte în contract, Nuclearelectrica a invocat situația de forță majoră, neputând să-și onoreze obligațiile. La rândul său, Getica 95 spune că s-a văzut obligată să cumpere energie mai scumpă din piață pentru a-și onora contractele.

Publicația e-ergie.ro scrie că pierderile companiei din Buzău depășesc 200 de milioane de lei.

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Dosarul de insolvență a fost înregistrat pe 1 octombrie, iar primul termen de judecată a fost stabilit pe 21 octombrie.

"Eram unii dintre cei mai mari cumpătători de la Nucearelectrica. Față de alții, noi vindem energia doar către clienții finali, nu în PZU (Piața pentru Ziua Următoare, n. red.), iar acum avem și clienți mulți. S-a tot estimat că va porni (o unitate nucleară) în septembrie. Apoi, că va porni la 4 octombrie, apoi la 11 octombrie, apoi la 15 octombrie. Probabil, va fi la 1 noiembrie. Noi nu mai avem cashflow (lichidități, n. red.) Pierderea noastră pe două luni și jumătate este de 230 de milioane de lei", a declarat Tudose pentru publicația citată.

Aceasta notează că Getica 95 a mai trecut printr-o procedură de insolvență în urmă cu câțiva ani.

Proprietarul companiei a confirmat că a dat în judecată Nuclearelectrica tocmai ca urmare a clauzei de forță majoră invocată de producătorul din sursă nucleară.

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Getica 95 a cerut suspendarea avizului de forță majoră. Dacă ar fi obținut câștig de cauză, Nuclearelectrica s-ar fi văzut obligată să cumpere energie electrică din piață pentru a-și onora contractele de vânzare, în condițiile în care centrala nucleară este oprită. Însă instanța a tranșat în favoarea producătorului de la Cernavodă iar omul de afaceri din Buzău spune că va face apel.

Getica 95 a avut în 2025 afaceri de 1,6 miliarde de lei și pierderi nete de 87,6 milioane, potrivit datelor de pe platforma Termene. Publicația e-nergie.ro citează date ANRE, valabile pentru iunie anul curent, conform cărora compania din Buzău era la momentul respectiv al șaselea furnizor de energie de pe piața cu amănuntul, având o cotă de 4,28%.